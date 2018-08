María Pérez: He disfrutado como nunca, sobre todo en los últimos cien metros

Berlín, 11 ago (EFE).- La nueva campeona de Europa de los 20 kilómetros marcha, la granadina María Pérez, confesó tras cruzar la meta de Berlín en primera posición que había disfrutado como nunca, sobre todo en los últimos cien metros de la carrera, aunque tal vez no todo lo que se debe disfrutar un momento así.

"He disfrutado como nunca, sobre en los últimos cien metros. Aunque tal vez no lo he disfrutado del todo como lo tenía que disfrutar", dijo.

"En los últimos metros te pasan mil cosas y a la vez nada por la cabeza, vienes pensando en llegar, en que no te echen la roja y en disfrutar", explicó.

Pérez cruzó la meta unos minutos después de que su compatriota Álvaro Martín se coronará campeón en la misma distancia entre los hombres.

"Lo vi llegar, cuando llegó yo estaba pasando la contrameta", explicó.

"La Federación no puede tener queja alguna con la marcha. Estamos haciendo un buen trabajo, tenemos un buen sector y sobre todo tenemos muy buenos entrenadores", consideró ante el hecho de que de las siete medallas conquistadas por España en los Europeos de Berlín cuatro hayan sido de marcha.

El comienzo de la carrera en la que se impuso Pérez tuvo que aplazarse en cerca de dos horas, debido a un posible escape de gas durante el trayecto y ella gestionó la espera manteniendo la tranquilidad y oyendo música.

"Estaba muy tranquila, quería descansar, quería calentar, no sabía como calentar luego, nunca me había pasado. Lo importante es que no sabíamos lo que pasaba, nos decían cinco minutos, cinco minutos más hasta que al fin nos dieron una explicación", dijo.

"He sabido gestionar esos nervios oyendo música y calentando con auriculares", agregó.