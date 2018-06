El Partido Popular, al borde de la mayoría absoluta en Galicia

Soy gallego y el día 1 de Marzo votaré, posiblemente a Terra Galega (repito, posiblemente, por tanto estoy indeciso).



No es mi mayor preocupación quien gane las elecciones gallegas, mejor dicho quien gobierne, pues ganar y a dia de hoy, todo indica que lo hará el PP.



Me toca mucho la moral la "falsedad" del titular de esta noticia y la "mentira" en la misma.



Simplemente escriben lo que les interesa?, acaso la noticia de El mundo no dice tambien: "pero también tiene las mismas probabilidades de empeorar respecto a 2005 y perder un diputado".



En ABC: " ...este factor introduce cierto margen de incertidumbre en la estimación final. Ello permite plantear la posibilidad de un mapa electoral en el que el Partido Popular tenga posibilidades de recuperar el gobierno de Galicia".



Y en la voz de galicia leo... "Los gallegos creen que los escándalos políticos influirán poco en su voto". "La encuesta diaria de La Voz elaborada por Sondaxe, que no tiene en cuenta el efecto del voto emigrante, sigue avalando, como viene ocurriendo desde el inicio del sondeo , el pasado día 13, la reedición de un bipartito autonómico conformado por el PSOE y el Bloque, pues los socialistas ganarían un escaño más por Ourense, alcanzando el quinto, mientras los nacionalistas mantendría su posición actual de trece diputados".



Por tanto, por qué un titular tan parcial, que ni suyo es, y un desarrollo tan posicionado?



Yo preferiría el de La Voz, "La campaña no mueve a los indecisos".