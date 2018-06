Gallegas.- Blanco apuesta por captar a "votantes del PP" decepcionados para que Touriño logre mayoría absoluta

22/02/2009 - 20:21

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, apostó hoy por convencer a los "indecisos" y a los "muchos votantes del PP" que se sienten decepcionados con el partido para que voten al PSdeG y el candidato socialista, Emilio Pérez Touriño, pueda gobernar con "más independencia", "más fuerza" y en "amplia mayoría".

NIGRAN (PONTEVEDRA), 22 (EUROPA PRESS)

En un mitin en Panxón (Pontevedra) ante 200 simpatizantes, Blanco, en un intento de hacer un paralelismo con gobiernos y presidentes anteriores aclaró que "no es lo mismo Zapatero que Aznar" igual que "no es lo mismo para Galicia que gobierne Touriño o Feijóo", en alusión al candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, recurrió a los ejemplos para explicar, en su opinión, qué tipo de gobierno llevaría a cabo cada uno de los aspirantes. "No es lo mismo el peaje en las carreteras que habría en el gobierno de Feijóo que las carreteras sin peaje de Touriño", al igual que "no es lo mismo preocuparse por la economía de su hermana --de Feijóo-- que por subir las pensiones o ampliar las plazas en las escuelas infantiles como hará Touriño".

Precisamente, Blanco se refirió al problema del desempleo, donde defendió la postura del presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por decir "no, no y no" al despido libre, al recorte del gasto social y, sin embargo, aumentar en la protección para los españoles que se quedan en paro. "Por todo esto, no es lo mismo quien gobierne", apuntó.

DEBATE ELECTORAL

Por otra parte, el número dos del PSOE recriminó al candidato del PPdeG a la presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no haber aceptado la invitación de la televisión autonómica de Galicia a participar en el debate electoral y aclaró que el motivo de su negativa fue "no ser capaz de mantenerle la mirada a Touriño después de todas las mentiras que Feijóo está diciendo en Galicia sobre el gobierno de la Xunta". "Una persona que se esconde en la mentira no es un digno representante para los gallegos y para Galicia", señaló.

"NO AL PLAN ÍNTEGRA"

Los afectados por el Plan Íntegra desarrollado por la consellería de Política Territorial y, como consecuencia, por el carril bici incluido en el proyecto, acudieron hasta el colegio de Panxón para pedirle al vicesecretario general del PSOE que evite la construcción del vial.

Precisamente, dos de los afectados se mezclaron entre los dos centenares de simpatizantes y pocos minutos después del inicio del mitin interrumpieron a Blanco para pedirle "justicia". "Estáis arruinándonos la vida", le gritó María Veiga mientras dos agentes de seguridad le arrebataban las pancartas que mostraban y la cogían por los brazos y la echaban fuera del recinto. A petición de Blanco, el matrimonio pudo hablar con el vicesecretario a la salida del acto para exponerle su situación. El socialista reconoció no conocer el proyecto y se comprometió a estudiarlo y darles una respuesta lo más pronto posible.

Junto a Blanco estuvieron el alcalde de Nigrán, Efrén Juanes, y el candidato número tres del PSdeG por la provincia de Pontevedra, Abel Losada, quien culpó "a la derecha" de la crisis argumentando que durante su estancia en el poder hizo "del mercado una selva".