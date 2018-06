Cospedal dice que no van a tolerar a Zapatero que presione a los jueces para atacar al PP

Santiago de Compostela, 22 feb (EFE).- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy que su partido le dirá el próximo día 1 de marzo en las urnas gallegas al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que no le van a tolerar "que presione a los fiscales y a los jueces para atacar al PP".

Durante un mitin en la entrada del pabellón multiusos Fontes do Sar en Santiago de Compostela en el que acompañó al candidato del PPdeG a la Presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la dirigente del PP respondió de este modo a Rodríguez Zapatero, que ayer en Vigo indicó que su Gobierno no va a consentir que se intimide ni a jueces, ni a fiscales, ni a policías en la lucha contra la corrupción.

"Eso es lo que están haciendo ellos. Eso es lo que no les vamos a tolerar. Porque no todo vale para ganar unos votos. Ya sabemos el resultado de las mentiras, porque no se puede engañar a tanta gente tanto tiempo", afirmó.

La dirigente del PP animó a los asistentes a recordar el momento "complicado, delicado y crítico" que viven Galicia y España. "Una de las peores crisis en la que nos ha metido de hoz y coz Rodríguez Zapatero y que nos ha llevado a tener 3,32 millones de parados", explicó.

De Cospedal aludió a la participación del presidente del Gobierno en Berlín, en la cumbre preparatoria del G-20, y mostró su confianza, en tono irónico, en que Rodríguez Zapatero cuente que a un ciudadano medio español "le ha subido de media el recibo de la luz un 20 por ciento en un año y por qué la OPA de Endesa la han pagado los españoles, porque aquí no lo sabemos".

Según la secretaria general del PP, los gobiernos actuales de Galicia y de España "han hecho de la mentira una forma de gobernar y de ganar elecciones", afirmó entre aplausos y recordó que desde las Administraciones dijeron que "no había crisis, que no era verdad" y que en el PP eran unos "agoreros".

"Dicen que la culpa es de los demás. los socialistas nunca tienen responsabilidad de nada. Aquí la crisis, primero no existía, después era opinable, más tarde la culpa fue de Bush, después los bancos y veréis cómo la acabaremos teniendo nosotros", dijo.

De Cospedal indicó que el próximo día 1 de marzo los gallegos podrán elegir sólo entre dos opciones, ya que socialistas y nacionalistas "representan la misma" y no se sabe bien quién es el candidato a presidente.

En cambio, el candidato del PPdeG está "muy claro". "Se llama Alberto Núñez Feijóo. Es honrado, cabal, tiene un proyecto para Galicia y cumple lo que promete. Ésa es la diferencia"

Según la dirigente del PP, los socios del bipartito "falsean la realidad en la campaña y lo mismo harían si pudieran gobernar", por lo que animó a los ciudadanos a votar a su partido para tener "mayoría absoluta", esa que reflejan las encuestas que se puede conseguir y por eso "intensifican más los ataques al PP. Cada vez más críticas y más difamaciones".

De Cospedal criticó la política lingüística del bipartito y aseguró que socialistas y nacionalistas "no tienen derecho a hurtar a vuestros niños la posibilidad de que aprendan en castellano, que es una lengua universal que hablan quinientos millones de personas, porque eso también es igualdad de oportunidades".

Además, la dirigente del PP aludió al vicesecretario general del PSOE, José Blanco, de quien dijo que "no gana las elecciones ni en su pueblo de Lugo".

"Despreciamos profundamente a los que utilizan su cargo para obtener prebendas personales y para hacerse casas de lujo en la costa en donde no se las puede hacer el resto de los ciudadanos", indicó sobre el político lucense, en relación a una casa que tiene en A Illa de Arousa que cuenta con varias denuncias que han sido archivadas por la Fiscalía.