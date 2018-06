Fernández de la Vega asegura que España estará en la próxima reunión del G-20

El Cairo, 26 abr (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que España estará presente en la próxima cumbre del grupo de países G-20 que se celebrará en Nueva York en septiembre.

Fernández de la Vega se refirió a este asunto en la conferencia de prensa que ofreció en El Cairo tras las entrevistas que mantuvo con el presidente egipcio, Hosni Mubarak, y con el secretario general de la Liga Árabe, Amr Musa.

Con sus declaraciones, la vicepresidenta salió al paso de las manifestaciones realizadas ayer por el ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega.

El ministro brasileño dijo inicialmente que España no podrá participar en futuros encuentros del G-20, pero más tarde matizó que su país no se opone a la participación española en ese foro, pero que deben definirse las normas que lo regulan.

La vicepresidenta informó de que el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Angel Moratinos -que acompañó a Fernández de la Vega en la rueda de prensa- habló anoche sobre este asunto con su homólogo brasileño, Celso Amorim.

Consideró "evidente" que el presidente de Brasil, Luis Inazio Lula da Silva, ha apoyado y va a seguir apoyando la presencia de España en las cumbres del G-20.

"No hay que tener la menor duda de que España estará en la cumbre de jefes de Estado del G-20", dijo Fernández de la Vega ante la cita prevista por este foro en septiembre en Nueva York.

Ayer en Washington el ministro de Hacienda brasileño consideró que España no podrá participar en futuros encuentros del G-20 porque no es miembro del grupo y porque no se puede continuar la práctica de invitar a países adicionales.

Más tarde, en una conferencia de prensa junto a la ministra de Economía Española, Elena Salgado, hizo hincapié en que Brasil no se opone a la participación de España en futuras reuniones del G-20, pero insistió en que deben discutirse las normas que regulan la presencia de países en las cumbres.

"La participación tiene que ser discutida, porque, si yo decido traer a España y, mañana, Estados Unidos decide traer a Marruecos, entonces no va a funcionar", dijo Mantega.