Mayor Oreja: "Es un disparate y una miopía tratar de hacer daño con Gürtel"

El candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha señalado este domingo en relación con la posibles consecuencias del "caso Gürtel" de cara a las próximas elecciones europeas, que es un disparate y una miopía tratar de hacer daño de esa manera a la alternativa política.

Durante la presentación del manifiesto electoral del Partido Popular Europeo (PPE) en la sede nacional del PP, Mayor Oreja ha asegurado que "hace tiempo que algunos tenemos la conciencia muy tranquila en estos terrenos, no tenemos nada que temer", tras lo que ha indicado que su única preocupación son los cuatro millones de parados en España.

"A la altura de las circunstancias"

"A nosotros lo que nos importa es estar a la altura de las circunstancias" y acertar ante la crisis económica, que ya "ha devorado a Rodríguez Zapatero y ha terminado sin duda con el ciclo político" del presidente del Gobierno, ha añadido el cabeza de lista del PP a las elecciones europeas del próximo mes de junio.

Mayor Oreja no ha concretado si le gustaría que el eurodiputado Gerardo Galeote, uno de los miembros del PP supuestamente relacionados con la trama de corrupción destapada por la operación Gürtel, le acompañe en las listas para las elecciones europeas, aunque ha defendido su trayectoria.

"Gerardo Galeote ha sido y es un gran parlamentario en el seno del grupo popular español, en el seno del grupo popular europeo y en las instituciones europeas", ha dicho Mayor Oreja, que ha incidido en que, no obstante", la decisión de si está o no en las listas del PP corresponde al Comité Electoral del partido.

Compañeros a Europa

El candidato del PP en las elecciones europeas ha subrayado que el partido debe tomar las decisiones que crea convenientes a través de sus órganos correspondientes y el presidente Mariano Rajoy, y se ha mostrado convencido de que a su debido tiempo buscará la mejor de las listas posibles en función de la situación de crisis que atraviesa España.

"Algunos pretenden por otras razones que también al Partido Popular le llegue la crisis y que forme parte del paisaje un PP con crisis, cuándo además es un disparate y una miopía el tratar de esa manera de hacer daño a la alternativa", ha indicado.

"A mi lo que me sigue importando es que el PP vaya dando los pasos en la buena dirección y, cuando tenga que asumir el gobierno de España, acierte y no le desborden los acontecimientos y las circunstancias de esta crisis, que ya ha devorado a Rodríguez Zapatero", ha señalado Mayor Oreja.

"Eso es lo que a mi me inquieta, lo demás no me inquieta nada", ha concluido.