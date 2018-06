7-J.- Pajín dice al PP que empiece las mociones de censura por Valencia y Madrid, donde "da vergüenza cómo gobierna"

26/04/2009 - 14:56

Critica el "cinismo" de Aznar porque fue "su política y la de Bush" las que provocaron la crisis

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, advirtió hoy al PP de que en lugar de presentar las elecciones europeas del 7 de junio en términos de moción de censura al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero empiece por presentar esas iniciativas en las comunidades de Valencia y Madrid, donde "da vergüenza cómo gobiernan", aseguró.

Durante el acto de presentación de la candidatura socialista para la convocatoria del próximo 7 de junio, Pajín acusó a los 'populares' de "tener sólo programada la foto" de la noche electoral de las europeas para "ajustar cuentas" dentro de su partido. "El 7 de junio no va de angustia de liderazgos, eso que lo resuelvan ellos y que empiecen por Valencia y Madrid, que da vergüenza como gobiernan", exclamó entre aplausos de los asistentes, tras lo que añadió que "esos cínicos e hipócritas no ganarán nunca las elecciones europeas".

La dirigente socialista incidió en que para el PSOE la victoria empezará al día siguiente a las elecciones, trabajando desde el Parlamento Europeo para "conquistar" derechos y un "mundo más libre, solidario" bajo la consigna de la transparencia en su sistema financiero. "Quienes se ponen a temblar con la propuesta de acabar con los paraísos fiscales porque tienen ahí sus reservas, son los cínicos y egoístas que nos trajeron a esta crisis", insistió.

EJEMPLOS DE OBAMA Y BROWN

Pajín incidió en el compromiso de su todo el partido con la candidatura encabezada por Juan Fernando López Aguilar, para construir una nueva Europa desde los sueños y el compromiso de los socialistas, que a su juicio, en un momento de encrucijada mundial "hace falta mucho más que nunca", como así se "ha reconocido" en el G20. "Es el momento de la verdad de los socialistas", auguró.

En este sentido, aseguró que la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Barack Obama supone una "ventana de esperanza al mundo" y ahora toca continuar desde el parlamento Europeo junto a él y también al primer ministro británico Gordon Brown.

QUE AZNAR "NO DE LECCIONES DE MORAL"

Pajín arremetió contra el ex presidente 'popular' del Gobierno, José María Aznar, por sus declaraciones de esta semana abogando por una reforma laboral, que calificó como "revival" que muestra los que Rajoy "no se atreve a decir", y censuró duramente la gestión del ex jefe del Ejecutivo. "Qué cinismo, si fue él, su política y la de George W. Bush la que nos ha traído hasta aquí, que no nos de ni una sola lección de moral", incidió antes de añadir que los 'populares' "sólo sacan su moral" ante cuestiones como el aborto. .

A su juicio, ni Aznar ni Rajoy no hubieran podido evitar lo que ocurrió, y advirtió de que con ellos en el poder "ahora habría pensiones más bajas, los parados no tendrían derechos sociales y el despido sería mucho más barato". Por este motivo, urgió a los militantes socialistas a responder a quien tildó de "cínicos del poder" que no creen en Europa y "son incapaces de creer en España" ni "arrimar el hombro". "Su única pose es jalear la crisis", incidió.