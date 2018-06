Financiación.- Chacón dice que Montilla y Zapatero acordarán un modelo "justo para todos" y para Cataluña

26/04/2009 - 15:06

La ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguró hoy que el acuerdo de financiación que alcanzarán el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Generalitat, José Montilla, será "justo para todos, y también justo para Cataluña".

"Sólo ellos serán capaces de acabar con la ruina" que ha supuesto para Cataluña y para todas las comunidades autónomas, tanto las gobernadas por el PSOE como las del PP, el MODELO (XGMD.MC )actual, que acordaron CiU y PP en el año 2001, aseguró.

En su intervención en el mitin del PSC que bajo el título 'Hechos' repasó la acción del Govern presidido por Montilla, la ministra dijo que el presidente de la Generalitat "será capaz" de cerrar el "mejor acuerdo de financiación que nunca ha tenido Cataluña".

Chacón contrastó la negociación actual con las que mantenían PP y CiU. "Tu me das apoyo y me trago el Plan Hidrológico Nacional (PHN)", dijo Chacón, quien también recordó el Pacte del Majèstic --el acuerdo rubricado en 1996 en el Hotel Majèstic de Barcelona que permitió al PP contar con el apoyo de CiU en las Cortes--, que supuso la "mayor ruina financiera" para Cataluña.

"Cada vez que se enamoran el PP y CiU pagan los catalanes", concluyó Chacón, quien contrastó la forma de negociar de CiU con la de José Montilla. "Desde que te conozco te he visto trabajar por la gente y nunca has aceptado una contraprestación que no te pareciera aceptable", dijo la ministra del president de la Generalitat.