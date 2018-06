El Congreso votará el martes una moción del PNV para forzar al Gobierno a eliminar al menos un ministerio en 2010

26/04/2009 - 18:47

Erkoreka ve un contraste "rotundo" entre la política de austeridad del PSOE en Euskadi y el que ha aplicado Zapatero con su remodelación

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El PNV intentará el próximo martes que el Congreso inste al Gobierno a eliminar al menos un ministerio el año que viene para demostrar así que tiene una "voluntad real y firme" de impulsar una reforma de la Administración General del Estado basada en criterios de austeridad y eficacia.

Este es uno de los puntos de la moción que han registrado los nacionalistas vascos tras la interpelación que sobre la reforma de la Administración General del Estado plantearon el pasado jueves en el Pleno a la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega.

En su iniciativa, el PNV emplaza al Ejecutivo a demostrar su determinación de modernizar la Administración para hacerla más eficiente remitiendo al Congreso antes del verano un calendario concreto de actuaciones a desarrollar entre 2010 y 2012.

Ese plan, que los nacionalistas consideran debe guiarse por criterios de "austeridad, eficacia, eficiencia y calidad" tendrá que incluir, al menos, acciones destinadas a adecuar la estructura administrativa actual al régimen competencial establecido en la Constitución y los Estatutos de Autonomía.

PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS

Asimismo, demandan la elaboración de un plan estratégico de recursos humanos con un conjunto de propuestas para adaptar los medios personales de la Administración General del Estado a su ámbito competencial "en un contexto de modernización", así como medidas concretas para simplificar y redefinir los procedimientos administrativos.

Todo ello debe realizarse, según el PNV, favoreciendo la incorporación intensiva de las tecnologías de la información y la comunicación a la Administración, y debe estar suficientemente financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene.

En este contexto, pretenden que el Congreso inste al Gobierno a que, "como muestra de la voluntad real y firme" de acometer todas estas actuaciones y de trasladarlo así tanto a la propia Administración como a la sociedad en general, empiece por reducir su propia estructura el año que viene, eliminando, al menos, uno de los actualmente existentes.

EXPECTATIVAS FRUSTRADAS

En esta misma línea se expresa el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, en su espacio personal de Internet, en el que vuelve a censurar al Gobierno por no haber tenido en cuenta la crisis económica a la hora de remodelar su Gabinete, críticas que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó ayer de "facilonas y tontorronas".

"Era el momento de dar ejemplo de austeridad y simplificar drásticamente las estructuras administrativas. Era el momento de apretarse el cinturón, pero las expectativas han quedado frustradas", manifiesta Erkoreka en su 'blog', que recoge Europa Press.

Además, el dirigente nacionalista vasco ve un contraste "rotundo" entre "el espíritu de austeridad" que el PSOE predica en Euskadi --donde se hacen "sonoras declaraciones propagandísticas" que hablan de redimensionar el Gobierno, reducir las estructuras administrativas, ahorrar costes y limitar el número de altos cargo, con el que defiende en Madrid.

"En España --sostiene--, donde podrían haber aprovechado la reestructuración del Gobierno para implementar todas estas pautas, no sólo no reducen estructuras, sino que se crean nuevos órganos que carecen de la más mínima justificación". "Lo dicho: en Euskadi sí, en España no. Geometría variable socialista", concluye.