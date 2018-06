Parados sin subsidio, ¿a cuenta de las comunidades autónomas?

Pues qué panorama: El estado endeudado, las Comunidades autónomas más y los Ayuntamientos con el agua al cuello. El caso es que lejos de quitarse gastos y personal, se incrementa. Será sostenible?. No hace falta ser economista para darse cuenta que el chiringuito público hispano es inviable, entonces a qué se espera a que se derrumbe por sí solo?. Acaso no pagamos a los políticos para que tomen decisiones aunque sean impopulares, pues si no saben hacerlo que dimitan. Cortar una pierna cangrenada es una decisión dolorosa pero necesaria si se quiere vivir y que el resto del cuerpo no se infecte. La infección está bien localizada a qué se espera.