Cascallana critica a Aguirre por despreciar el Plan Estratégico del Sur

Madrid, 25 may (EFE).- El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, ha acusado a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de mantener una actitud sectaria, desleal y provocadora después de que ésta manifestara que "el mejor plan" para los municipios que han propuesto un Plan Estratégico del Sur "es que gobierne el PP".

Se trata de los municipios de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Pinto, Aranjuez, Leganés y Parla, cuyos respectivos alcaldes socialistas han presentado un documento que plantea soluciones para los casi 80.000 nuevos parados del sur de Madrid además de inversión pública, movilidad y red de equipamientos.

Según fuentes municipales, Cascallana ha dicho que "mayor sectarismo, deslealtad institucional y provocación no se puede demostrar frente a alcaldes de ciudades que suman casi un millón de habitantes".

Tras exigir a Aguirre que sea "más respetuosa y democrática", el regidor alcorconero ha defendido que el citado Plan Estratégico no es una mera reivindicación a la Comunidad de Madrid sino que le piden un esfuerzo compartido para abordar un plan de inversiones y de creación de empleo.

"Sé que no le gusta que gobiernen los socialistas pero al menos lo que tiene que hacer Aguirre, que ya tiene bastante con responder de sus responsabilidades políticas ante la corrupción, es no insultar y no cerrar la Asamblea de Madrid a los alcaldes", ha denunciado.

Cascallana, según las mismas fuentes, ha calificado de "frívolo" que en plena crisis económica los alcaldes no puedan abordar el citado Plan, al tiempo que ha denunciado que el Plan PRISMA 2008-2011 "ha pasado sin pena ni gloria sin un euro para el gasto corriente o la inversión".

El alcalde ha anunciado que su Gobierno municipal volverá a pedir la ampliación de la Línea 10 de Metro tras los "reiterados" incumplimientos y "meses de espera" para mantener una reunión con el consejero de Transportes e Infraestructuras, José Ignacio Echeverría.

En materia de vivienda, Cascallana ha asegurado que la Comunidad de Madrid debe más de 17 millones de euros para la urbanización del Ensanche Sur.