7J.- Miguel Durán (C's) se ríe de su ceguera y la utiliza en la campaña

25/05/2009 - 19:38

El candidato de C's a las elecciones europeas, Miguel Durán, se ríe de su ceguera e ironiza sobre ella en la campaña, como ha quedado de manifiesto en diversas ocasiones, a pesar de que considera que la ceguera "es una solemne putada, y quien diga lo contrario se autoengaña".

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

La página web de su candidatura arranca con unas letras blancas sobre fondo negro en la que se puede leer 'Si ves el futuro de España-Europa así (negro), lo ves como Miguel Durán', una imagen que da paso a la aparición de varias personas con el perfil borroso y la frase 'Si quieres un futuro distinto y mejor eres un ciudadano libertas'.

El ex presidente de Telecinco y de la Once se definió a sí mismo como un hombre "bastante imperfecto" en una entrevista con Europa Press, por haber nacido invidente, aunque precisó que "se puede ser ciego y perfectamente feliz".

Ya durante el arranque de campaña la semana pasada en Madrid, el candidato de C's se preguntó irónicamente, al colocar los primeros carteles, si la imagen que aparece en ellos se parecía a la suya. "A ver si soy capaz de ponerlo derecho o torcido", bromeó Durán antes de colocar el primer anuncio electoral en la madrileña Plaza Colón.

Lejos del victimismo, considera que la universalización del Braille sería una "chorrada", porque entre el propio colectivo invidente menos del 20 por ciento lo domina. "Me parece más imporante luchar por la normalización del lenguaje de signos", tercia, ya que se trata además de un colectivo más numeroso.

Durán asegura también que la ceguera le ha llevado a distinguir en la voz de las personas si alguien le miente o no, y aunque reconoce que le han engañado "muchas veces", considera que "la voz refleja algunas neuronas". "Lo que sería absurdo es yo dijera que me he acostumbrado a distinguir si alguien me miente por su mirada", insiste.