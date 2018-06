Moncloa admite que Zapatero viajó en avión militar al mitin en Sevilla porque lo hizo como presidente no como candidato

25/05/2009 - 19:43

Precisa que como jefe del Ejecutivo necesita la seguridad adecuada y recuerda que otros presidentes hicieron lo mismo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno viajó en un avión militar el pasado domingo para asistir a un mitin del PSOE en Dos Hermanas (Sevilla) porque lo hizo como presidente del Gobierno y no como candidato, según explicaron esta tarde a Europa Press fuentes oficiales de Moncloa, quienes precisaron que José Luis Rodríguez Zapatero debe llevar la seguridad adecuada como jefe del Ejecutivo.

El Partido Popular pidió hoy la comparecencia conjunta en el Congreso de la ministra de Defensa, Carmen Chacón, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, para que aclaren la utilización de un avión del Ejército para trasladar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero al citado mitin que tuvo lugar el domingo. Además, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, consideró este hecho "muy grave" y exigió que la factura del viaje se envíe a la sede socialista de Ferraz para que se haga cargo de ella el PSOE.

Las fuentes de Moncloa consultadas por Europa Press precisaron que "no hay nada que ocultar" y admitieron que el presidente se ha desplazado en un avión militar porque lo hace en calidad de presidente del Gobierno, no como candidato, ya que su asistencia al mitin de Dos Hermanas era para apoyar al candidato socialista, Juan Fernando López Aguilar. Por ello y al ir en calidad de presidente, explicaron que debe llevar la seguridad adecuada a su cargo y recuerdan que Zapatero viaja igual que lo han hecho otros presidentes del Gobierno para asistir a mítines en los que no eran el candidato.

Añadieron en este sentido que si se tratara de unas elecciones generales y José Luis Rodríguez Zapatero fuera el candidato, los viajes se realizarían de otra manera, con un avión que pagaría el partido, pero, recalcaron que, durante estos días de campaña, Zapatero viajará en calidad de presidente y llevará la seguridad que sea necesaria para su cargo.