7J.- Arenas recuerda a Zapatero que los aviones militares "no están para hacer campaña ni para insultar al PP"

25/05/2009 - 22:39

El presidente de los populares andaluces recuerda al PSOE que "este partido se juega realmente en las colas de parados del INEM"

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A, Javier Arenas, criticó hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por haber utilizado un avión de las Fuerzas Armadas para trasladarse al mitin celebrado ayer en Dos Hermanas (Sevilla), y añadió que estos aviones "no están para hacer campaña ni para insultar al PP".

"Señor Zapatero, basta ya de abusos", manifestó Arenas durante su intervención en un mitin en Málaga, en el que estuvo acompañado por el presidente del PP, Mariano Rajoy, "que ha venido a Málaga en un vuelo regular desde Melilla".

Así, recordó que durante los ocho años de gobierno del PP, "en Málaga había pleno empleo y hoy es la segunda provincia con más paro". "Dice el PSOE que este partido se juega en Europa, pero realmente se juega en las colas de parados del INEM", subrayó ante los aplausos de unas 4.000 personas, según la organización.

"Cuando gobierne el PP, Málaga será la primera en empleo y crecimiento económico, y para eso hace falta defender todos los días el prestigio de esta provincia y de la Costa del Sol, que tanto empleo han generado", afirmó el dirigente popular, que calificó de "disparate" que el PSOE "agreda a los chiringuitos de la costa".

En este sentido, lamentó que "Zapatero venga a Andalucía y anuncie un plan experimental, porque esto no es su cortijo, y no estamos para experimentos, ya que por culpa de ellos tenemos un millón de parados en nuestra tierra". "Llevan 30 años gobernando y hablan de una Andalucía sostenible que no progresa, que es líder en desempleo y que lo único que quieren que sostenga es a ellos mismos 40 años más en el poder", ironizó.

El presidente regional del PP indicó que está acostumbrado a hablar del ex dirigente de la Junta de Andalucía y actual ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, "pero ahora resulta que no está, ha huido ante el millón de parados y porque sabía que iba a perder las elecciones", a lo que añadió que "nosotros nos quedamos para defender nuestro plan de futuro para Andalucía".

"En las elecciones del 7 de junio nos jugamos el cambio, que supone la austeridad, la bajada de impuestos y reformas permanentes en Andalucía", enumeró Arenas, que aseguró que no se puede apostar por un modelo socialista "que ya está agotado en Europa, porque tenemos a un presidente sin brújula, que hace política de bamboleo y que le preocupa más perder las elecciones que el desempleo". "Hoy somos profundamente débiles en Europa, y la fortaleza sólo llegará con el gobierno de Rajoy", apostilló ante los vítores de 'Presidente, presidente'.

ABORTO

En su discurso, Arenas se dirigió a las mujeres malagueñas, a las que les pidió "que no se dejen engañar", ya que, según el dirigente popular, "a las mujeres que conozco lo que les preocupa es la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, los malos tratos o las bajas pensiones, pero nunca me han dicho que una de sus preocupaciones esenciales sea el aborto".

"En un gobierno del primer ministro francés, Nicolás Sarkozy, o de la canciller alemana, Ángela Merkel, una ministra que dice que un feto es un ser vivo pero no es humano --en referencia a la titular de Igualdad, Bibiana Aído--, no hubiese durado ni medio minuto como ministra", denunció el dirigente popular.

Asimismo, se dirigió a los jóvenes y les solicitó que sean "el motor del cambio para que el 7 de junio se abra un camino de esperanza e ilusión".