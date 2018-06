Rosa Díez charla con los usuarios de 'EcoDiario.es': ¡haga su pregunta!

Egun on, Rosa:



Soy afiliada a UPyD aunque tú nunca has hablado conmigo. ¿Qué opinas de los blogs y rumores sobre que en el primer congreso del partido en noviembre no se dejará escoger por listas abiertas a los miembros del consejo directivo y que hablan de que se expulsó a varios militantes por haberlo sugerido? ¿Y de las listas alternativas que podrían presentarse para disputarle el liderazgo? Ya he leído el reglamento entero en la web pero estas informaciones están a la orden del día en internet.



Gero Arte ;)