Gürtel.- Aguirre asegura que Rajoy tiene los "elementos de juicio necesarios" para decidir si Bárcenas debe dimitir o no

19/07/2009 - 11:55

Dice que el "desgaste" que está teniendo el PP por este asunto "es muy importante"

Dice que el "desgaste" que está teniendo el PP por este asunto "es muy importante"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que el presidente del PP, Mariano Rajoy, tiene los "elementos de juicio necesarios" para decidir si el tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas, implicado en la trama de la 'Operación Gürtel', debe dimitir o no.

En una entrevista del diario 'El Mundo', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña señaló que ella no tiene que decir nada al respecto y que es Rajoy el que sabe "exactamente qué explicaciones les ha dado el tesorero sobre las acusaciones que se le hacen", y por lo tanto, "quien de verdad debe decidir qué hacer es el presidente del partido".

"A mí me parece que la decisión sobre el momento político y mediático del señor Bárcenas le corresponde al presidente del partido" reiteró la presidenta de la Comunidad y también del PP de Madrid, quien destacó que el "desgaste" que está teniendo el PP por este asunto "es muy importante".

Preguntada por si Bárcenas debería ser apartado de su responsabilidad, al menos hasta que se aclare el caso, Aguirre se limitó a recordar que el propio tesorero ya ha dicho que si le piden el suplicatorio, dejaría el cargo. "Y supongo que así lo hará", apostilló.

La jefa del Ejecutivo, que aseguró no temer "absolutamente nada" ni de Bárcenas "ni de nadie" por lo que se pueda saber sobre ella, recordó que todavía se sigue prolongando el secreto de sumario, por lo que no se sabe de qué se acusa a estas personas. "No conocemos los informes de la Policía y todos los días tenemos que sufrir filtraciones que nos hacen muchísimo daño", añadió.

En cuanto a sí "pondría la mano en el fuego" por Bárcenas, Aguirre evitó contestar directamente indicando que esta expresión en Génova no gusta mucho, pero que, sin embargo, en el caso del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, también implicado en la misma trama, sí que la pondría: "Aunque esa frase no guste en Génova, yo sí pongo la mano en el fuego por Paco Camps".

En este sentido, indicó que ella no tiene por qué suponer que Camps ha mentido y que está "muy en contra de las mentiras". Con la misma expresión de "fuego", apuntó que en su partido, "nunca" han puesto la mano en el fuego por ella y que, sin embargo, "ahí si que no se quemarían".

Respecto al escándalo del vicepresidente tercero y ex presidente de Andalucía, Manuel Chaves, la responsable madrileña señaló que si ella se hubiera visto envuelta en un caso de supuesta financiación a una empresa en la que era apoderado uno de sus hijos, tendría que haber dejado su cargo. "Me habrían crucificado al amanecer", apuntó, al tiempo que recordó que este tema se ha llevado a los tribunales después de que los socialistas se negaran a abrir una comisión de investigación.

SIN APOYO DE ALGUNOS DIRIGENTES

Por otro lado, la presidenta regional quitó hierro al asunto por el hecho de haberse enterado por la prensa de que Rajoy quería que se volviera a presentar como candidata a la Comunidad en el año 2011 y señaló que el presidente de su partido lo único que hizo fue contestar a una entrevista sobre esta cuestión.

"El dijo que sí, nada más", recordó Aguirre, quien aseguró que es un "gran honor" para ella que Rajoy piense que es una buena candidata pero que "aún faltan dos años" para que este momento llegue.

En la misma dirección, y preguntada por si no tiene la sensación de que tiene enemigos tanto dentro como fuera de su partido, Aguirre subrayó que si bien sabe que no tiene "tanto apoyo de algunos dirigentes y políticos", entre los militantes del PP, simpatizantes y votantes de toda España, tiene "un gran apoyo y eso es importante".