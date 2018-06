Zabaleta cree un "grave error de bulto" que el Gobierno vasco haga "una cruzada" contra las fotografías de presos

19/07/2009 - 14:04

El coordinador general de Aralar aboga por poner en marcha una "alternativa de izquierdas eficaz y transformadora"

HONDARRIBIA (GIPUZKOA), 19 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, consideró hoy que el Gobierno de Patxi López y su consejero de Interior, Rodolfo Ares, están incurriendo en "un grave error de bulto al hacer una cruzada" contra las fotografías de presos de ETA. En ese sentido, remarcó que ese "no es el camino de la paz", que, a su juicio, lo constituye "el respeto a todos los sufrimientos".

Zabaleta realizó estas afirmaciones en Hondarribia, donde acudió para clausurar las II Jornadas Nacionales de Iratzarri, que la organización juvenil está desarrollando durante este fin de semana en el albergue de la localidad guipuzcoana.

El coordinador general de Aralar precisó que "los carteles no son todos iguales" y aseguró que "los que contienen amenazas e insultos deben ser borrados y eso corresponde a las instituciones el hacerlo", aunque matizó que "las fotografías nunca son ni insultos, ni calumnia, ni amenaza".

De este modo, consideró que el Ejecutivo socialista está "incurriendo en un grave error de bulto" porque "ese no es el camino de la paz". "El camino de la paz es el respeto recíproco de todos los sufrimientos, la capacidad de reconocer a todas las víctimas, sea cual sea su ideología y las causas por las que son víctimas", subrayó.

Por otro lado, Zabaleta explicó que Aralar se encuentra inmerso en la preparación de lo que será su IV congreso con el objetivo de "poner en marcha una alternativa abertzale y de izquierdas que sea a la vez eficaz y transformadora, que esté sustentada en bases exclusivamente civiles y políticas de actuación y que constituya la fuerza que enmarque la alternativa que Euskal Herria necesita".

CIRCUNSTANCIAS

El dirigente abertzale detalló que desde el anterior congreso de su partido las circunstancias han variado y, en ese sentido, se refirió a la "crisis socio económica múltiple". De este modo, apostó por realizar un diagnóstico de la misma "desde la izquierda", ya que, según insistió, "no es el mismo ni tampoco las recetas sociopolíticas que propugnan las fuerzas políticas de la derecha", así como por "transformar" el modelo económico y social.

También se refirió a otros cambios que se han dado en la política vasca, como la llegada del Patxi López a la lehendakaritza y el hecho de que el Gobierno vasco "no es detentado ni está participado por ninguna fuerza abertzale". "Eso es una diferencia sustancial para el futuro de Euskal Herria a la que tenemos que hacer frente con nuestras propuestas", puntualizó.

Asimismo, citó como otra de las diferencias la ausencia de una tregua de ETA que en la actualidad "no solo no es real, sino que no tendría virtualidad". "La tregua ha dejado de tener efecto y nosotros tenemos que lucha por la paz con cada vez mayor esfuerzo pero desde la situación en la que estamos", consideró.

Finalmente, Zabaleta reiteró que Aralar está "haciendo un esfuerzo" por "levantar una propuesta política de alternativa de izquierda, una izquierda que sea abertzale, que esté por el derecho de autodeterminación y propugnando la independencia con todas las fuerzas progresistas, que sea transformadora y eficaz, que sea capaz de llegar a pactos con las diferentes fuerzas con las puede coincidir ideológicamente y también con las que no, siempre que haya unidades de acción en las que podamos colaborar".