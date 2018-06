Financiación.- Duran cree que el PSC "es más PSOE" tras su "claudicación" en el acuerdo

19/07/2009 - 17:26

El portavoz de CiU en el Congreso y secretario general de la federación, Josep Antoni Duran, afirmó hoy que "como nunca, el PSC es más PSOE" después de su "claudicación" en las negociaciones del modelo de financiación autonómica.

TARRAGONA, 19 (EUROPA PRESS)

Así, Duran consideró que Catalunya ha estado "sometida" a los intereses del PSOE, puesto que en el nuevo acuerdo "el incumplimiento del Estatut es manifiesto" y además no es el que Catalunya se merece.

En la clausura de la Escuela de verano de jóvenes de Unió en Prat de Comte (Tarragona), el líder de Unió dijo que la campaña del PSC para explicar el contenido del acuerdo "poco sentido tiene" si están tan seguros de las cifras y, tal y como dijo el conseller de Economía, Antoni Castells, el acuerdo se explica por sí solo.

"No queremos entrar en la guerra de las cifras ya que en el documento no hay ninguna y, por lo tanto, consideramos que las cifras que da el tripartito son incorrectas y que el modelo no se ajusta al Estatut", argumentó.

Según Duran, el tiempo les dará la razón cuando la ciudadanía vea que no llegan las "cifras astronómicas", las dificultades para pagar la Ley de Dependencia, que no bajan los impuestos y que se continúa pagando el impuesto de sucesiones a diferencia de otras comunidades como Madrid.

"Somos conscientes de que estamos solos, pero no nos tienen que temblar las piernas", dijo Duran, que añadió que son coherentes con lo que han defendido estos años y tienen "cohesión interna como nunca" ya que han tomado el acuerdo en la federación, sin ninguna voz crítica ni en CDC ni en UDC.