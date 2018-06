La negociación sobre Honduras se tambalea en Costa Rica ante las críticas de grupos

San José, 19 jul (EFE).- La negociación para encontrar una salida política a la crisis en Honduras se tambalea en Costa Rica, después de que las partes en conflicto hicieran un alto en el comienzo hoy de la reunión para lanzarse duras críticas e incluso condicionar su permanencia en el proceso de mediación.

Aristides Mejía, ex ministro de Defensa y miembro de la delegación que representa al depuesto presidente Manuel Zelaya, declaró a periodistas que su grupo solo aceptará discutir la propuesta planteada ayer por el mandatario costarricense y mediador del conflicto, Óscar Arias.

Mejía aseguró que la comisión nombrada por el gobernante hondureño en ejercicio, Roberto Micheletti, no ha aceptado aún el punto medular del plan formulado por Arias, que consiste en la restitución de Zelaya en el poder.

Además, señaló que esta delegación trae hoy una nueva propuesta, pero que Zelaya solo está dispuesto a dialogar sobre la base sugerida por Arias.

"No discutiremos otra propuesta que no sea la de Arias. Si ellos están dispuestos a aceptar el punto uno, entonces podemos proseguir con los demás puntos, si no, estas conversaciones se terminan hoy", manifestó Mejía.

Por su parte, Arturo Corrales, presidente del Partido Innovación y Unidad y representante de Micheletti, denunció poca voluntad en el otro bando para avanzar en la búsqueda de una solución al conflicto.

Según indicó, Zelaya ha dicho, sin precisar a quién ni dónde, que de regresar el poder no desistiría en su intención de realizar una consulta popular sobre una eventual reforma a la Constitución.

"Con esto se reafirma que en Honduras se quiere seguir violando la Constitución y las leyes", dijo a periodistas.

Para Corrales, con estas palabras el mandatario depuesto "desautoriza" a la comisión que se encuentra en San José, pues uno de los puntos en negociación, contenidos en la propuesta de Arias, es la renuncia expresa de Zelaya a realizar cualquier consulta popular no autorizada por la Constitución hondureña.

Mejía no confirmó que Zelaya hiciera estas afirmaciones, así como tampoco Corrales reconoció que su delegación tuviera la intención de presentar hoy una propuesta alternativa a la lanzada por Arias ayer.

En medio de un tenso ambiente, las comisiones ingresaron a la casa de Arias para retomar el diálogo iniciado el pasado 9 de junio, pero el resultado de estas conversaciones es incierto.

El plan presentado por Arias, y que de acuerdo con fuentes oficiales sería la base de la discusión de la jornada, contiene siete puntos.

El primero es la restitución en el poder de Zelaya, seguido por "la conformación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional compuesto por representantes de los principales partidos políticos".

También se habla de una amnistía general para los delitos políticos y la anticipación de las elecciones hondureñas para el 25 de octubre.

Además, que el comando de las Fuerzas Armadas hondureñas pase del Poder Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral un mes antes de las elecciones.

La última idea lanzada por Arias es la conformación de una comisión de verificación de los acuerdos compuesta por hondureños notables y miembros de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

Honduras se encuentra sumido en una profunda crisis política desde el pasado 28 de junio, cuando Zelaya fue expulsado del poder en un golpe de Estado y el Congreso nombró en su lugar a Micheletti, quien no cuenta con reconocimiento internacional.