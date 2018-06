Basagoiti apuesta porque la próxima semana López y él acuerden una base de acuerdo presupuestario que se traslade al PNV

22/08/2009 - 11:09

Advierte a López de que "llorando no se arregla nada" y ahora es la ocasión de "hacer unas buenas cuentas"

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, apostó hoy porque la próxima semana el lehendakari, Patxi López, y él acuerden unas bases de acuerdo presupuestario, para trasladar, luego, al PNV una propuesta concreta. Además, advirtió a López de que "llorando no se arregla nada" y ahora es la ocasión de "hacer unas buenas cuentas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Basagoiti afirmó que "es evidente" que su partido "ha sido muy crítico con la gestión de Ibarretxe", pero reconoció que "en el ámbito económico" las cuentas "las llevaba limpias". "Las cuentas no tenían gran deuda, e iban ahorrando la vicelehendakari y el lehendakari en todos esos asuntos. Por eso es bueno que mantengamos lo que hagan bien", dijo.

Tras subrayar que ha oído a los socialistas decir cosas como que "se han gastado todo el dinero en los últimos meses y nos han dejado en mala situación", dijo que, aunque "eso sea verdad porque en los últimos meses no fueron tan rigurosos como los últimos años, ya no vale echarnos a llorar".

"Yo le digo que a Patxi López que llorando no se arregla nada. Ahora lo que toca es hacer unas buenas cuentas. ¿Y por qué no vamos a escuchar al PNV?, ¿por qué no vamos a hacerle caso cuando ha demostrado que los temas de la economía y los presupuestos no lo hacen mal?. Escuchémosle y atendamos propuestas de las que tenga que hacernos", añadió.

En esta línea, dijo que se trata de que el lehendakari y él "la semana que viene apuntemos el inicio del presupuesto, que pongamos las grandes bases y entre los dos intentemos llegar al consenso de más partidos". "Y en ese consenso con más partido, el PNV es importante", aseveró.

"EL CONCURSO DE MAS"

El líder de los populares vascos afirmó que él podría acordar con el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, unos presupuestos alternativos a los del Gobierno vasco, pero afirmó que no se trata de eso, sino que ponerse de acuerdo con el lehendakari "para buscar el concurso de más".

"Cuando hay problemas, y aquí hay problemas porque hay una crisis que no la voy a explicar a los oyentes que ellos las saben bien, hay que arrimar el hombro. Aquí no estamos para ver si 'yo soy de Sabin Etxea, y yo soy del PP y tu eres de la casa del pueblo. Aquí estamos para arrimar el hombro", añadió.

Por ello, apostó por poner las bases, "que se hable ya de números, de inversiones, de ahorro y de cosas entre López y nosotros, entre el PP y el PSE-EE, y llamemos al PNV a una propuesta concreta". "A mí me parece muy bien que partidos como el PNV colaboren con esta situación económica complicada", apuntó.

Además, precisó que, "de la misma manera" que afirma que el PNV en lo económico no lo ha hecho mal ni los 30 años del Gobierno del nacionalismo "no han sido negativos en todo, en la cuestión con la violencia, con el entendimiento frente al terrorismo, el PNV no está donde debe estar". "Y ahí será más complicado un acuerdo. Y ahí no digo eso de que el PNV no lo hizo mal. Ahí digo sus dirigentes políticos lo hicieron mal", concluyó.