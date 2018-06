Estatut.- Blanco ve "sorprendente" que ERC se erija en defensora del Estatut después de haber votado en su contra

22/08/2009 - 12:26

Cree que el Estatuto de Autonomía "va al límite de las posibilidades constitucionales" y considera que esto es "positivo" para Cataluña Dice que no le importa "cuándo" se produzca el fallo del TC porque no quiere "condicionar" al Tribunal

Dice que no le importa "cuándo" se produzca el fallo del TC porque no quiere "condicionar" al Tribunal

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ve "sorprendente" que algunos dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se pongan ahora en la primera línea de defensa del Estatut, cuando esta formación política votó en contra en su tramitación en el Congreso de los Diputados e hizo campaña por el 'no' en su referéndum.

"La mejor defensa que se puede haber hecho del Estatuto de Cataluña es haberlo apoyado y haberlo ratificado", afirmó Blanco, en una entrevista con Europa Press. En su opinión, los dirigentes de ERC --como el vicepresidente de la Generalitat, Josep Carod Rovira, o el diputado Joan Tardá-- que ahora intentan presionar al Tribunal Constitucional ante un posible recurso que limite el Estatuto deberían "hacer un examen de conciencia".

A su juicio, estos dirigentes, que ahora proponen movilizaciones o incluso la retirada de los diputados catalanes del Congreso, "deberían admitir que igual se equivocaron cuando no apoyaron este Estatuto". "Lo otro resulta cuanto menos sorprendente y chocante", remachó el ministro.

Blanco señaló que, en su opinión, además de ser "un buen estatuto", el texto "es constitucional", y que así "lo entendió el PSOE cuando lo apoyó". "Los que lo hemos apoyado y votado estamos convencidos de que es un buen estatuto", manifestó el dirigente sociaslista.

No obstante, reconoció que lo que crea su partido "no tiene por qué ser lo que dictamine" el alto tribunal y, por eso, se mostró partidario de "esperar y evitar condicionar el fallo". De hecho, el dirigente socialista aseguró que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acatará la sentencia que dicte el TC y la respetará como hace "siempre" con las decisiones de los tribunales.

"CUANTO ANTES LLEGUE LA SENTENCIA, MEJOR"

Preguntado por si comparte la "inquietud" del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, por la tardanza del TC en hacer pública su decisión, Blanco aseguró que no le importa "cuándo se produzca el fallo", sino "que se haga un buen fallo". "Yo quiero ser muy prudente porque a mí no me gusta ni condicionar ni predeterminar ninguna resolución", afirmó.

Con todo, admitió que "cuanto antes se produzca" el fallo "mejor", porque así se evitarán "debates sobre la constitucionalidad o no de un Estatuto tan ambicioso y tan importante" como éste. El ministro recalcó que la sentencia que prepara el TC "no es fácil", porque, entre otras cosas, "hubo varios recursos" al Estatut, un texto "lleno de ambición y lleno de complejidades".

De hecho, Blanco aseguró que el Gobierno es "consciente" de que el Estatuto de Autonomía de Cataluña "va al límite de las posibilidades constitucionales a la hora de definir y de enmarcar el autogobierno", pero recalcó que el Ejecutivo ha querido que "eso fuera así" porque entiende que "eso es positivo para Cataluña y para España".

En este sentido, aseguró compartir la reflexión que recientemente hizo el ministro de Justicia, acerca de que la sentencia del Estatut marcará el futuro del Estado de las autonomías. No obstante, reconoció que "la última palabra en la interpretación" del texto la tiene el Tribunal Constitucional y habrá que "ser respetuosos con lo que dicte".

"El papel del Tribunal es precisamente interpretar lo que establece nuestra Constitución", indicó Blanco, para después recordar que "a lo largo de estos años de democracia" se ha visto "cómo numerosas leyes tuvieron que sufrir ajustes por la interpretación que el Constitucional hacía de esas leyes". "Ese es un buen funcionamiento de nuestro Estado de derecho", apostilló.