Hernando (PSOE) apela a la unión de los demócratas para expulsar a los terroristas de las fiestas de Euskadi y Navarra

22/08/2009 - 18:02

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, apeló hoy a la unidad de las fuerzas políticas democráticas para "excluir a radicales y filoterroristas de las fiestas populares" en el País Vasco y Navarra.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press, Hernando denunció que durante 30 años los radicales abertzales y los que les apoyan han "patrimonializado en gran parte" las fiestas populares de estas comunidades, algo a lo que los tanto socialistas como 'populares' "y otras formaciones están plantando cara".

En este sentido, aseguró que el Ejecutivo vasco de Patxi López está dando muestras de que esta situación continúe, y destacó el ejemplo de la retirada de carteles de apoyo a la banda terrorista. "Los perseguiremos en todos los frentes con contundencia y ninguna tibieza", aseveró.

Preguntado acerca de la situación provocada en la localidad navarra de Berriozar, cuyo alcalde, Xabier Lasa (NaBai), podría delegar el lanzamiento del chupinazo que da inicio a las fiestas patronales a ANV, Hernando recordó que el PSN fue el primero en proponer una moción para impedirlo.

No obstante, eludió avanzar si los socialistas se sumarán al PP para lanzar una moción de censura contra Lasa si éste no rectifica. "No descartamos ningún tipo de medida", señaló Hernando, quien explicó que los socialistas mantendrá en septiembre un encuentro con la coalición nacionalista en el que se abordará este asunto.

No obstante, descartó que la situación en el Berriozar afecte a otros pactos con Na Bai en ayuntamientos navarros. "Hay que ver la situación en cada municipio y la actitud de los ediles en cada uno", señaló.