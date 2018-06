El Congreso debatirá el jueves si reprueba las declaraciones del Papa sobre el preservativo

20/09/2009 - 11:57

El Congreso de los Diputados debatirá y votará el jueves de la próxima semana si reprueba "públicamente" las declaraciones que el Papa Benedicto XVI realizó el pasado mes de marzo sobre el sida y el uso del preservativo en su viaje a África, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Los portavoces de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde se votará la iniciativa de IU-ICV, decidieron dedicar su próxima sesión a debatir proposiciones no de ley pendientes y el diputado de ICV, Joan Herrera, autor de la propuesta sobre el Papa, se apresuró a incluir en el orden del día su iniciativa. En cualquier caso, tanto el PSOE como el PP ya anunciaron en su día que no apoyarán esta resolución, por lo que el Parlamento español no reprobará al Papa.

TEXTO DEL PARLAMENTO BELGA

El texto en cuestión es una proposición no de ley, registrada en abril por Herrera, en la que se reproduce la declaración de condena que aprobó el Parlamento belga para condenar las palabras del Papa. En el texto, se califica de "inaceptables" las declaraciones de Su Santidad y se insta al Gobierno español a protestar "oficialmente ante la Santa Sede".

La iniciativa de IU-ICV, además de provocar la división del PP en la Mesa del Congreso a la hora de calificarla, levantó una polvareda de críticas entre los 'populares' y organizaciones católicas españolas.

Además, provocó incluso que el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio María Rouco Varela, llamara al presidente de la Cámara Baja, José Bono, para expresarle su queja por esta iniciativa, cuyo único objetivo, a su juicio, es atacar al Papa.

LAS PALABRAS DEL PAPA

En su visita a África, Benedicto XVI dijo que "no se puede resolver el flagelo (del Sida) con la distribución de profilácticos: al contrario, el riesgo es que se pueda aumentar el problema".

Según el Papa, la solución sólo se encuentra "a través de un doble empeño" consistente en "la humanización de la sexualidad, es decir, una renovación espiritual y humana que lleve con sí un nuevo modo de comportarse el uno con el otro y, segundo, una verdadera amistad, también y sobre todo por las personas que sufren".