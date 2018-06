España desmonta, a través de Exteriores y del PSOE, los apoyos que había logrado Batasuna en el Parlamento de Suiza

20/09/2009 - 12:20

El Gobierno español ha logrado desmontar los apoyos que había conseguido organizar Batasuna en el Parlamento de Suiza con parlamentarios de varios grupos políticos, entre ellos, un socialista. Las gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores y las realizadas por el PSOE han dado sus frutos y la retaguardia de apoyos que preparaba el partido ilegalizado ha quedado anulada, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

El aparato internacional de la izquierda abertzale había logrado crear un "grupo de amistad" en el Parlamento Suizo, según reconoció a Europa Press el diputado nacional del Partido Suizo del Trabajo, Josep Zisyadis (diputado por el cantón de Vaud).

Este grupo estaba copresidido por diputados de tres cantones diferentes. Además del propio Zisyadis, lo copresidían otros dos parlamentarios: el ecologista Daniel Vischer, diputado por el cantón de Basilea y el socialista Carlo Sommaruga, diputado por el cantón de Ginebra.

El citado grupo de amistad se puso en marcha después de los contactos que desplegó en la Cámara legislativa de Suiza el miembro de Batasuna, Jon Andoni Lekúe, quien también ha estado realizando labores de representación de Batasuna en Bélgica en los últimos años. Precisamente, en el historial de Lekúe está la imputación realizada en 2008 por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, junto a otros 19 dirigentes de la izquierda abertzale acusados de desviar fondos de la ilegalizada EHAK a Batasuna. De hecho, el magistrado pidió a las autoridades belgas que congelaran las cuentas y los fondos de Jon Andoni Lekue.

GESTIONES DIPLOMATICAS Y CONTACTOS CON SOCIALISTAS SUIZOS

Recientemente, un dirigente de los Verdes de Suiza, Noel Pedreira, aseguraba en un artículo publicado en "Le Temps" que hay numerosos indicios que llevan a pensar que la "tentativa de lobby" que está desarrollando Batasuna con algunos parlamentarios suizos "podría permitir a medio plazo" a esta formación ilegalizada "y de rebote, a la organización terrorista ETA", utilizar el "territorio suizo como retaguardia de sus actividades".

Tras tener conocimiento de estos movimientos realizados por el aparato internacional del mundo de Batasuna, el Ministerio del Interior se ha puesto manos a la obra con el objetivo de frenar todos los apoyos y contactos que pueda establecer la organización ilegalizada en un intento de legitimarse, después de que en España han sido ilegalizadas las distintas marcas que han ido creando.

El Gobierno español ha logrado su propósito y ha desactivado este grupo de apoyo a través de unas gestiones realizadas por el Ministerio español de Asuntos Exteriores en Suiza y también por la secretaría de Política Internacional y Cooperación, que dirige Elena Valenciano en el PSOE. Esta última ha contactado con el departamento internacional del Partido Socialista helvético, ya que uno de los copresidentes del grupo de amistad pertenecía a este partido.

Las fuentes consultadas por Europa Press han explicado que, en ocasiones, Batasuna logra apoyos por el desconocimiento real que se tiene en algunos lugares de Europa de lo que significan tanto la formación ilegalizada como ETA.

Por ello, destacan la importancia que tiene en la lucha contra el terrorismo la sentencia dictada por el Tribunal de Estrasburgo avalando la ilegalización de Batasuna por parte del Tribunal Supremo español, al entender que forma parte del entramado de ETA. Esta sentencia, precisaron las mismas fuentes, facilita mucho las cosas cuando se trata de explicar fuera de España quién es Batasuna y a qué se dedica.

JOSU TERNERA TAMBIEN BUSCO APOYOS EN SUIZA

No obstante, esta no es la primera vez que los miembros de Batasuna tratan de establecer lazos en el país helvético. Ya el 25 de septiembre de 2002, justo un mes después de que Garzón decretase la suspensión de actividades de Batasuna y dos meses antes de darse a la fuga, el ex parlamentario de esta formación, Joseba Urrutikoetxea Bengoetxe "Josu Ternera", también realizó una visita al cantón de Jura en busca de apoyos y contactos.

Josu Ternera, quien visitó el Parlamento cantonal, estuvo acompañado en ese viaje por Joseba Alvarez y el motivo de la visita era entrevistarse con un parlamentario que aboga por la independencia del citado Cantón, Pascal Prince --único parlamentario cantonal del Movimiento Independentista del Jura--, quien en su momento declaró que la visita se había concertado a través del delegado de Batasuna en el país helvético.