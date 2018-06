El suplicatorio de Bárcenas recibirá esta semana el visto bueno definitivo en el Senado tras su paso por Comisión y Pleno

20/09/2009 - 12:44

El suplicatorio del ex tesorero del PP y senador Luis Bárcenas recibirá esta semana el visto bueno definitivo del Senado, tras su paso por la Comisión y el Pleno de la Cámara, para que el Tribunal Supremo pueda proseguir con su investigación sobre la presunta implicación del político 'popular' en el caso de corrupción 'Gürtel'.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Suplicatorios de la Cámara Alta será la encargada mañana lunes de revisar y aprobar el informe redactado por la Ponencia creada en su seno, que no encuentra razones para denegar la petición del alto tribunal puesto que no advierte en ella intención de "alterar la composición de la Cámara o perturbarla en su regular funcionamiento".

Una vez que reciba el apoyo de la Comisión, el suplicatorio deberá someterse a votación en el Pleno para su aprobación definitiva, lo que tendrá lugar la misma semana. Sin embargo, todavía no se conoce el día concreto puesto que es la Mesa del Senado la que el martes decidirá si tiene lugar en la sesión de ese mismo día o la dejan para el miércoles.

La votación de un suplicatorio es secreta y en ella podrá haber un debate a favor y en contra de la petición del Supremo, tal y como establece el Reglamento. En esta ocasión, el tradicional sistema de bolas blancas y negras será sustituido por un mecanismo electrónico que sin embargo mantiene el anonimato de los senadores para garantizar su libertad de voto.

La petición del Tribunal Supremo ha sido tramitada con celeridad en el Senado una vez que la Cámara retomó su actividad tras las vacaciones de verano, ya que todos los grupos parlamentarios e incluso el propio Bárcenas manifestaron su deseo de no impedir que el órgano judicial pueda proseguir con sus investigaciones.

De esta forma, el suplicatorio ha superado hasta ahora todos los trámites con el apoyo de todos los partidos, como también hiciera en el Congreso el suplicatorio del diputado Jesús Merino, que ya salió con destino al Tribunal Supremo esta semana con tan sólo tres votos en contra y cinco abstenciones.

BÁRCENAS, "MUY SATISFECHO" CON LA RAPIDEZ

Bárcenas ha mantenido mientras tanto su actividad parlamentaria y ha asistido a los Plenos de la Cámara, aunque su presencia en el hemiciclo se ha limitado a las votaciones. Preguntado esta semana por Europa Press por la velocidad con que el suplicatorio puede salir adelante, el ex tesorero respondió: "Estoy muy satisfecho".

Donde no ha participado Bárcenas ha sido en la Comisión de Suplicatorios, de la que casualmente es miembro en esta legislatura. El senador ha optado por inhibirse durante la tramitación de su caso, aunque no ha renunciado a su puesto y no ha sido por tanto sustituido por otro parlamentario del PP.

Tampoco ha aprovechado Luis Bárcenas su derecho a comparecer ante este órgano para defenderse ni ha presentado un escrito con alegaciones. El ex tesorero del PP se limitó el lunes a pedir por carta a la Comisión que el suplicatorio se tramitase y aprobase con la máxima celeridad.