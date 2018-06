Urkullu acusa al Gobierno vasco de "deshacer lo hecho y no hacer nada nuevo"

Mallabia (Vizcaya), 20 sep (EFE).- El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha acusado hoy al Gobierno vasco de no saber cómo actuar frente a la crisis económica de y de dedicarse a "deshacer lo hecho y no hacer nada nuevo" porque no tiene programa de gobierno, "ni norte, ni objetivos".

En un acto político tras la inauguración de un batzoki (sede social del PNV) en la localidad vizcaína de Mallabia, Urkullu ha criticado además la actitud "contemplativa" que en su opinión mantiene el Ejecutivo vasco cuando lo que le correspondería sería "gobernar y tomar la iniciativa".

Así, ha asegurado que el Plan anticrisis presentado por el lehendakari la semana pasada "ni es nuevo, ni es un plan" porque según ha dicho esas medidas ya estaban recogidas en el Plan de Aceleración Económica firmado hace 16 meses entre el Gobierno de Ibarretxe y las Diputaciones.

También ha recordado que López presentó ese plan a los medios y que se "olvidó" hacerlo antes a las Diputaciones, el Parlamento o incluso a su propio socio, el PP, quien, según ha indicado, le ha obligado a introducir cambios para "salir él también en la foto".

"Este es el gobierno del cambio permanente", ha matizado Urkullu, al recordar también los cambios que se han producido en relación a cuestiones como la financiación del nuevo campo del Athletic las previsiones de crecimiento o la política fiscal.

Según Urkullu "no saben ni de lo que hablan" y "hablan por no callar, para ocultar su inacción".

Por ello y frente a lo que ha calificado de gobierno "débil", Urkullu ha dicho que su partido va a actuar con la "responsabilidad" que les da ser los "líderes políticos" de esta sociedad.

En este contexto ha enmarcado la propuesta de pacto para la estabilidad presupuestaria e institucional presentado por su partido, una propuesta que ha calificado de "sincera" para hacer frente a la que según ha dicho es la prioridad del PNV, la crisis.

"No sabemos trabajar de otra manera que no sea de una manera responsable", ha insistido Urkullu, quien ha dicho que su partido no se va quedar a contemplar "cómo sube el paro".

Urkullu también ha opinado que a pesar de "las disputas entre socios por la foto" entre el PSE y el PP, ambas formaciones "son lo mismo, van de la mano, se han casado" al referirse a la posibilidad de que los socialistas contemplen ampliar el pacto a las próximas elecciones municipales y forales de 2011.

En el acto, el presidente del PNV ha estado acompañado del presidente de esta formación en Vizcaya, Andoni Ortuzar, así como del presidente de la Fundación Sabino Arana, Juan Mari Atutxa, y de simpatizantes y militantes de la zona del duranguesado.

Urkullu ha dado las gracias a las personas que han hecho posible el nuevo batzoki de Mallabia concebido como un "txoko" y que según ha dicho el líder nacionalista es un ejemplo de cómo el PNV sabe "adaptarse" y "abrirse a la sociedad" sin cambiar su espíritu de estar "al servicio de los vascos".

La nota de color la ha puesto la caída de la ikurriña que se encontraba detrás de Urkullu mientras éste pronunciaba su discurso. "La ikurriña sí la recogemos, si fuera un panel no, pero la ikurriña sí", ha aseverado el presidente del PNV entre el aplauso de los allí congregados.