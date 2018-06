El canciller chileno cree que Insulza será reelegido en la OEA

Santiago de Chile, 20 sep (EFE).- El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, se manifestó confiado en que su compatriota José Miguel Insulza será reelegido como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Hemos presentado la candidatura para la reelección y creemos que lo van a reelegir", señaló Fernández en una entrevista que publica hoy el diario La Nación, en la que se refirió además a otros asuntos, como las relaciones con Perú y Bolivia.

Fernández dijo que la elección en la OEA será en febrero o marzo próximos y aseguró que la candidatura de Insulza tiene el apoyo de los países del Mercosur y otros, pero afirmó que Chile no está presionando o pidiendo votos "a destiempo".

"Todavía queda un período largo, hay varios países que han mostrado una posición muy positiva", añadió.

Acerca de las críticas que ha recibido Insulza en su actual período, Fernández sostuvo que las celebra.

"Hacía muchos años que no se hablaba de la OEA como se habla hoy. Esto de que haya gente que está disconforme de este lado o de este otro lado, es la señal más clara de que la OEA está haciendo algo", explicó.

Agregó que a veces se olvida que el secretario general de la OEA solo puede actuar por mandato de la asamblea y algunos países le piden iniciativas que no puede tomar.

Respecto de la propuesta del Perú para un "pacto de no agresión" en la región, Fernández reiteró que la carta del presidente Alan a la Unasur "es bienvenida", porque tiene varios elementos interesantes.

Entre ellos mencionó el aumento de la transparencia, facilitar las medidas de confianza, limitar armamentos, pero consideró "un lenguaje equivocado" plantear que esas medias deberían llevar a un pacto de no agresión militar.

"Un pacto de no agresión usted lo firma cuando está al borde de una guerra, cuando quiere evitar un conflicto armado. Aquí no hay ambiente de guerra", y sostuvo que nunca ha pensado que el presidente peruano esté proponiendo un pacto de ese tipo entre Chile y Perú, agregó.

"Nosotros entendemos perfectamente que es una propuesta para el conjunto de América del Sur. Proponer un pacto de no agresión para el conjunto de América del Sur es como si estuviéramos al borde de la guerra. ¡Y no estamos al borde de la guerra para nada! Hay roces entre Colombia y Venezuela. Pero no estamos como para decir 'hay que firmar un pacto de no agresión'", acotó.

Sobre lo que dijo hace unos días el canciller de Bolivia, de que se discuten varias fórmulas para resolver la aspiración de su país de un acceso al Pacífico, Fernández dijo que seguramente se refirió a que un acceso al mar por ex territorios peruanos obliga a obtener el visto bueno de Lima, según el Tratado de 1929.

"Si nosotros entregamos un lugar sin derechos soberanos a Bolivia, no tenemos que consultar a nadie", dijo el canciller Fernández y precisó que se está "conversando alternativas posibles de algún territorio, zona, o recinto donde Bolivia pueda tener acceso portuario y otras condiciones".

Mariano Fernández destacó el buen pie de las relaciones de Chile con países como Ecuador y Argentina y confirmó que la presidenta argentina, Cristina Fernández, visitará Santiago el 30 de octubre próximo para inaugurar la Feria Internacional del Libro, que tiene a su país como invitado de honor.

Sobre la crisis de Honduras, defendió la posición de la OEA frente al régimen de facto de Roberto Micheletti y dijo que su aislamiento internacional se ha incrementado a medida que los países han tomado medidas, destacando las adoptadas por Estados Unidos.

"No soy el abogado de EE.UU., no me corresponde, pero lo que está haciendo EE.UU. es ser sumamente riguroso con las decisiones de la OEA. Yo lo encuentro notable, porque no se ha fracturado el frente OEA ni un milímetro", consideró.