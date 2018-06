El PP de Valencia se queja de la falta de ayuda de Pajín y del PSPV para acelerar su designación como senadora

27/10/2009 - 15:42

El portavoz del grupo popular en las Corts, Rafael Maluenda, se quejó hoy en la Junta de Portavoces de que la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, "no ayuda" a agilizar los trámites para su designación como senadora. El PSPV, sin embargo, pidió hoy la celebración de un pleno extraordinario para este asunto, pero fue rechazado a la espera de que el próximo jueves se apruebe en comisión parlamentaria la propuesta del PP de examinar a Pajín.

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

Maluenda, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, subrayó que el PSPV "no tiene especial interés en que esto se agilice" y Pajín "tampoco ayuda". En este sentido, se preguntó "qué le costaba ponerse en contacto con las Corts" tras su "reciente visita" a la Comunitat, cuando ella es "conocedora de la voluntad política de la Cámara de que puede comparecer". Será, dijo, porque "no tiene interés en que se agilice el trámite", abundó.

La Junta de Portavoces de las Corts ha convocado para el 29 de octubre la Comisión del Estatuto del Diputado en la que se debatirá la propuesta del PP para realizar un examen a Pajín como condición previa a su designación como senadora. "No hay ningún impedimento reglamentario para que eso no se pueda producir", apuntó Maulenda.

Por su parte, el grupo socialista en la Cámara pidió hoy que se fijara una fecha para celebrar el pleno extraordinario en el que se tiene que designar a Pajín, no obstante, el PP señaló que en primer lugar debe celebrarse la Comisión del Estatuto del Diputado. Así, "mientras no se sustancien las propuestas de comparecencia, no se puede avanzar", argumentó Maluenda.

El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, espera a que el Tribunal Constitucional (TC) agilice el recurso presentado -y aceptado- para que haya una sentencia rápida que se pronuncie sobre este asunto que ha derivado en un "conflicto que nadie había previsto" cuando se redacto la normativa electoral, ya que "a nadie le podía caber en la cabeza que hubiera personas con tampoco respeto por las instituciones democráticas como tienen los dirigentes del PP en la Comunitat. No entienden el funcionamiento de la democracia", apostilló