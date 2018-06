Fernando Lugo afirma que él no incita a la lucha de clases en Paraguay

Asunción, 27 oct (EFE).- El presidente Fernando Lugo afirmó hoy que no incita a una lucha de clases en Paraguay como señala la prensa de su país a partir de un discurso que realizó el pasado fin de semana en un barrio pobre de Asunción.

Las expresiones de Lugo motivaron la reacción de dirigentes de gremios empresariales y referentes de la oposición, algunos de los cuales las consideraron como causal de un enjuiciamiento político.

"Este Presidente no ha incitado, no incita ni incitará a la lucha de clases. Sí he hecho y seguiré haciendo un llamado a una clase de lucha sin cuartel contra la pobreza de miles de compatriotas", afirmó Lugo en un mensaje tras un acto en el Palacio de Gobierno.

El gobernante, en el poder desde hace 14 meses tras poner fin a 61 años de hegemonía de un partido único, señaló que en Paraguay los desposeídos "se debaten entre la miseria y la desesperanza porque hasta ahora nuestra sociedad no ha sabido arbitrar el remedio a ese mal" (la pobreza).

En Paraguay, el 35,6 por ciento de la población de poco más de seis millones de habitantes se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, según datos de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos (DGEEC) publicados a mediados de 2008.

"Algunos medios han tergiversado mis palabras y han hecho una campaña, partiendo de una premisa falsa", indicó Lugo al recalcar que "sí he dicho que hay muchos privilegiados que, amparados en sus riquezas obtenidas mediante el contrabando, el tráfico de influencia y el robo a las arcas públicas, no quieren el cambio".

Al cierre de su visita al Bañado Sur, donde el pasado sábado realizó media jornada de Gobierno, el mandatario dijo que "los que genuinamente quieren cambiar el país son los que no tienen cuentas bancarias, son los que no salen cada día en las páginas sociales de la prensa", según los medios de comunicación.

"Los que quieren seguir mirando el pasado en sus privilegios (...) en defensa de sus cajas de ahorros en bancos internacionales, ellos no quieren cambiar", enfatizó el ex obispo, a quien ya han tratado de enjuiciar políticamente por el escándalo de paternidad que afrontó poco antes de cumplir su primer año de mandato.