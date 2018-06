Gürtel.-Fabra dice que el diálogo entre presidentes provinciales se ha iniciado a instancias de Camps y será favorecedor

El dirigente del partido en Castellón señala que el comunicado de apoyo a Camps lo escribió él y lo consultó con Rus y Ripoll

El presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, aseguró hoy que el diálogo que en estos momentos han iniciado los tres presidentes provinciales del PP en la Comunitat Valenciana "a instancias del presidente del PPCV", Francisco Camps, será "favorecedor de nuevas sinergias en el Partido Popular", e indicó que el comunicado de apoyo a Camps difundido este fin de semana fue consensuado por él mismo, José Joaquín Ripoll y Alfonso Rus.

Fabra se pronunció así ante los medios de comunicación tras finalizar el pleno ordinario de la Diputación y ser preguntado por la necesidad apuntada por el PP de Alicante de consensuar el nombre el secretario general del PPCV.

Según dijo, la reunión que mantuvieron la semana pasada los tres presidentes provinciales del PP "fue a instancias del propio presidente de la Generalitat" y Camps no pudo acudir porque estaba enfermo y dijo que no quería desconvocar la reunión para que se fuera "adelantando faena". En este sentido, señaló que "es probable que esta semana haya otra reunión a la que asistirá Camps, aunque no está concretada la fecha, ni si será comida o cena, ni dónde será, pero, en principio, está previsto que se celebre".

Respecto al comunicado de apoyo a Camps emitido por el PP tras la reunión mantenida por los tres presidentes provinciales la pasada semana, Carlos Fabra negó que no hubiese sido consensuado. "Yo personalmente redacté el comunicado, hablé con los presidentes Ripoll y Rus y los dos me dijeron que no hacía falta que les hubiese llamado para comunicárselo, pero, además de mi opinión sobre el tema, les dije que creía que era necesario un comunicado para aclarar que esto no es un tema a iniciativa nuestra, sino del presidente, y se lo leí a los dos", relató.

Preguntado por su opinión sobre César Augusto Asencio, matizó que éste no es el secretario general actual, "sino el vicesecretario en funciones de secretario que provisionalmente se ha hecho cargo, pues todavía el comité ejecutivo regional no ha decidido quién será el secretario general en funciones o definitivo en función de cómo se resuelvan estos temas en los próximos meses".

Agregó que Asencio le parece "una persona encantadora, que ha trabajado mucho por el partido, vinculado a la Diputación de Alicante, pero en estos momentos deberemos de consensuar entre la gente que tiene importancia dentro del partido o, por lo menos, dar nuestra opinión, y luego el presidente es el que toma las decisiones".

ALBERTO FABRA, DESCARTADO

Aseguró que personalmente él no tiene ningún candidato, de momento, y descartó la posibilidad de que el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, pudiera ocupar la secretaria general "pues no es posible, ya que no puede compaginar un trabajo administrativo en el partido con la alcaldía de Castellón, por lo que este tema no lo vamos ni a plantear", apuntó.

Respecto a si los tres presidentes han sugerido a Camps alguna renovación en el Consell, Fabra señaló que es como si alguien le llamara a él para decirle a qué vicepresidentes tiene que nombrar en la Diputación. "Pues yo nombro a quien me da la gana, y el presidente nombra a su gobierno como le da la gana; si el presidente me pregunta, yo le contestaré, pero si no me pregunta, yo no le digo nada", aseveró.

Acerca de si Camps le ha preguntado por cómo salir de la situación actual, el presidente provincial del PP lo negó y aseguró que "sólo le preguntó por su salud el viernes por la noche cuando le dijeron que estaba en cama y, tras contestarle, le dijo que estaba peor que él.

APOYO A COSTA

Fabra reiteró su apoyo al ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, del que dijo que "ha hecho cosas mejor y cosas peor, como todo el mundo". "A lo mejor --prosiguió-- no estuvo bien asesorado en el comunicado que hizo antes de cesar, que ya le dije que no lo hiciera y que la rueda de prensa de después era innecesaria porque no era él la persona que tenía que hacer ninguna rueda de prensa tras el Comité Ejecutivo, pero, al margen de eso va a negar el esfuerzo y dedicación que ha puesto en su trabajo en el partido, en las Corts y en la organización de todos los eventos, y tiene toda la vida por delante, aunque no es su mejor momento".

"Cuando hay un lío como éste siempre hay alguno que lo paga, y en este caso le ha tocado pagarlo a Ricardo, qué le vamos a hacer", destacó Fabra.

Finalmente, preguntado si también se han producido reuniones entre los tres presidentes provinciales para hablar de temas que afectan a la Comunitat Valenciana, Fabra dijo que han tenido alguna reunión más "en materias diversas, como temas de medio ambiente, seguridad o bomberos, en los que se han concretado líneas de actuación y fijado políticas comunes que, a veces, coinciden con los criterios de la Generalitat y, a veces, no". "Y con nuestros criterios y sentándonos a dialogar, hemos intentado convencer a la administración autonómica de otras posiciones que, a nuestro criterio, podían ser más acertadas", apostilló.

"Es decir, --resumió-- venimos manteniendo reuniones, por lo menos, tres o cuatro veces al año, y hablamos de diputaciones, aunque, a lo mejor, en las tertulias, hablamos de otras cosas".