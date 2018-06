El Congreso colgará en su web el Registro de Intereses que contiene las declaraciones de actividades de los diputados

27/10/2009 - 17:49

La Cámara Baja tramita la reforma de su Reglamento para hacer públicas las tareas extraparlamentarias de sus miembros

La Cámara Baja tramita la reforma de su Reglamento para hacer públicas las tareas extraparlamentarias de sus miembros

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Congreso, José Bono, anunció esta tarde que "en un futuro inmediato" se garantizará, a través de su colocación en la página web de la institución, la "plena accesibilidad" al Registro de Intereses de la Cámara Baja en el que los diputados depositan sus declaraciones de actividades, aquellos documentos en los que, entre otras cosas, especifican las actividades que realizan al margen del Parlamento.

Al ser elegidos diputados y al dejar sus escaños, todos los miembros del Congreso tienen que rellenar un formulario en el que se detallan los cargos públicos que ocupan, los ingresos que perciben con cargo al sector público, si realizan alguna actividad privada, es decir, al margen de sus tareas legislativas, y si cobran por ella.

En el Registro de Intereses del Congreso se custodian también las declaraciones de bienes patrimoniales de los parlamentarios, pero, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), éstas no pueden ser públicas.

ACCESO MUY RESTRINGIDO

La citada ley sí permite dar publicidad a las declaraciones de actividades, pero hasta ahora el acceso a las mismas estaba muy restringido. En virtud del acuerdo que sellaron en 1995 las Mesas del Congreso y el Senado, para verlas había que presentar un escrito "razonado" y obtener autorización de la Mesa correspondiente y, aún así sólo se podían consultar en presencia de un funcionario y tomar notas, pero no fotocopiarlas.

El citado acuerdo de los órganos de gobierno de las dos Cámaras especifica que "en ningún caso" se podrá autorizar la exhibición de declaraciones de actividades respecto de las cuales no se haya adoptado aún acuerdo del Pleno de la Cámara.

Bono realizó el anuncio de la apertura del registro de actividades al dar lectura ante el Pleno del Congreso a una comunicación pactada por todos los grupos que sustituyó al debate que figuraba como primer punto del orden del día de la sesión plenaria, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por todos los partidos para reformar el Reglamento en este punto.

SE APROBARÁ EL JUEVES

El Pleno acordó por asentimiento tramitar esta modificación, que será debatida y aprobada definitivamente el próximo jueves, y que permitirá que el debate y la votación en Pleno de los dictámenes relativos a las actividades extraparlamentarias de los diputados dejen de ser secretos.

Bono justificó la iniciativa subrayando que "España es una sociedad abierta y transparente que exige que sus instituciones lo sean cada vez más" y que gracias a ella se "remueven los obstáculos" que hasta ahora impedían dar publicidad a las sesiones plenarias en que se debatían los dictámenes sobre incompatibilidades de los diputados.

Destacó que, con esta reforma, "se allana el camino hacia un plena transparencia" de actividades y que la misma "tendrá su continuación en la publicidad de los dictámenes" de la Comisión del Estatuto del Diputado relativos a esta cuestión y también "en un futuro inmediato" con la "plena accesibilidad al Registro de Intereses de la Cámara mediante la colocación del mismo en la página web del Congreso". Así lo propondrá, según anticipó, en una próxima reunión de las Mesas conjuntas de ambas Cámaras.

Concretamente, la reforma que se aprobará definitivamente el jueves afectará al artículo 63 del Reglamento del Congreso, que es el que fija qué sesiones plenarias deben ser secretas. El punto dos de este precepto establece que serán a puerta cerrada los debates sobre propuestas, dictámenes, informes o conclusiones elaboradas en el seno de la Comisión del Estatuto de los Diputados, pero cuando se cambie el Reglamento se especificará que sólo serán secretos los asuntos procedentes de esa comisión "que no afecten a las incompatibilidades parlamentarias".

Los firmantes de la iniciativa están de acuerdo en que la votación de esos dictámenes deje de ser secreta, aunque no se pronuncian sobre si se debería desvelar el voto de cada parlamentario o bastaría con el resultado global de la votación, algo que ni siquiera ahora se conoce.

EFECTOS RETROACTIVOS

Una vez acometida la reforma, la Comisión del Estatuto del Diputado aprobará un nuevo dictamen de actividades, que ya será el primero en votarse y debatirse en abierto. Ese dictamen, que no recogerá datos de todos los diputados, sino sólo de aquellos que hayan pedido autorización para realizar alguna actividad en los últimos meses, se convertirá también en el primero que se publique en el Boletín Oficial del Congreso.

La reforma tendrá efectos retroactivos y, en aras de respetar el principio de igualdad, se colgará en la web todo lo relativo a las actividades de los diputados que se custodia en el Registro de Intereses del Congreso.

El debate sobre la conveniencia de dar mayor transparencia a las actividades de la comisión y de los diputados surgió la pasada primavera, cuando se votó en el Congreso un dictamen que se había filtrado a la prensa y en el que se concedió la compatibilidad a destacados diputados (entre otros los ex ministros Angel Acebes y José Michavila y el ex presidente de Endesa Manuel Pizarro). El informe se aprobó pero, en contra de lo habitual, un centenar de diputados se negó a apoyarlo expresando así su disconformidad con una interpretación permisiva de la legislación vigente.

REFORMAR EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES

Antes del verano, la Comisión del Estatuto del Diputado también acordó estudiar la posibilidad de avanzar hacia una reforma del actual régimen de incompatibilidades parlamentarias que debería afectar también a las previstas para los senadores y que, en principio, Bono y Rojo se mostraron abiertos analizar.

El objetivo final es que, si se logran consensos, bien la comisión del Estatuto o, en su caso, un órgano de carácter mixto con miembros de la dos Cámaras, elaboren una serie de recomendaciones en torno al régimen de incompatibilidades para remitirlas a la subcomisión de la Comisión Constitucional del Congreso que, en este momento, analiza una posible reforma de la Ley Electoral.

Precisamente, el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado y portavoz del PSOE en este órgano, Francesc Vallés, recordó hoy que existen dos tipos de actividades que pueden ser declaradas compatibles: "las que son una extensión de la condición misma de diputado y amplifican el trabajo parlamentario, y las que son estrictamente privadas, de carácter oneroso, y retribuidas".

A su juicio, el principal problema reside en la delimitación de las segundas, porque, aunque sean legales, el ejercicio de alguna de ellas puede ser "éticamente reprobable", bien por poner en duda el carácter exclusivo de la dedicación parlamentaria, bien por lindar con el ámbito de lo público". Por ello, propone limitar el régimen actual de compatibilidades. "Hasta que no se emprenda dicha reforma --apuntó-- no tiene ningún sentido que el dictamen sobre compatibilidades que emite mantenga su carácter secreto, básicamente, porqué no hay nada que esconder".

TERCERA REFORMA PARCIAL

La reforma que se acordó tramitar hoy es la tercera actualización del Reglamento de la Cámara que se acomete en menos de un mes, después de la que conllevó adaptar las comisiones del Congreso a la estructura del gabinete de Zapatero y la que está en estudio para diseñar un procedimiento de autorización parlamentaria de las misiones militares en el extranjero.

Eso sí, ninguna de estas tres reformas del Reglamento entra en las cuestiones de fondo que están pendientes desde hace décadas, como el control parlamentario al Gobierno o el procedimiento legislativo, y todo ello pese a que en la pasada legislatura se alcanzó un consenso unánime en el 90 por ciento del texto. El uso de las lenguas cooficiales acabó dinamitando aquel acuerdo, que aún no se ha recompuesto.