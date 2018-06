El PSOE avisa a la oposición que imponer al Gobierno un recorte de Ministerios cuestiona el espíritu constitucional

El PP emplaza al PNV a ser "coherente" y votar la próxima semana una enmienda a los Presupuestos para suprimir la Vicepresidencia Tercera

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El PSOE rechazó esta tarde la propuesta del PNV, apoyada por casi toda la oposición, de reducir por ley el tamaño del Gobierno pues advirtió de que imponer desde el Congreso un recorte de ministerios al Ejecutivo cuestiona la división de poderes y contradice el espíritu de la Constitución.

Ante el Pleno del Congreso, el PNV defendió esta tarde su proposición de ley para establecer que el Gobierno de la Nación no pueda contar con más de dos Vicepresidencias y 14 Ministerios. Ese tamaño excede del actual gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene 17 ministerios, de los que tres cuentan con rango de Vicepresidencia.

José Ramón Beloki, ponente del PNV, defendió este recorte alegando que la actual situación de crisis económica exige que el Gobierno emita un "mensaje claro" de austeridad, "a la altura de las circunstancias, que bien duras son". "No puede ser que la vida privada y la pública vayan ajenas a ese mal caminar --enfatizó--. La sociedad tiene que percibir que se va a actuando con decisión".

A su juicio, "algo no marcha como debiera" en el tamaño de la administración y "no cabe tranquilidad salvo que alguien quiera mirar para otro lado haciendo como que el problema no existe". Tras insistir en que no pretende culpar a este gobierno o al anterior, incidió en que "ahora cabe reaccionar" y poner este tema en la agenda política del país, después de que el PSOE haya desatendido dos mociones aprobadas por la Cámara pidiendo un recorte del Ejecutivo.

PP: ZAPATERO, IRRESPONSABLE

La iniciativa fue apoyada por el PP, cuyo portavoz, Rafael Merino, tildó de "irresponsable" al presidente del Gobierno por mantener un Ejecutivo ampliado en medio de la crisis económica. Eso sí, emplazó al PNV a ser coherente y votar la próxima semana a favor de una enmienda del PP a los Presupuestos Generales que precisamente pide suprimir la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, actualmente en manos de Manuel Chaves.

También CiU avaló la iniciativa como medida "de austeridad, de distribución competencial y de respeto a las capacidades del Parlamento". Además, recordó que la mayoría de autonomías tiene determinado el número de consejeros y que en otros países ya se regula el tamaño del Poder Ejecutivo.

Igualmente, el secretario general de Esquerra Republicana, Joan Ridao, respaldó la propuesta del PNV por "coherencia", pues recordó que ya los independentistas ya impulsaron el 16 de junio una moción concretando el reajuste del Gobierno en la desaparición de los Ministerios de Cultura, Vivienda e Igualdad, un texto que se aprobó pese a la oposición del PSOE.

Francisco Jorquera, del BNG, también defendió el recorte alegando que hay ministerios cuyas competencias están transferidas a las comunidades autónomas y que hay instituciones que, como las diputaciones, hoy ya no tienen sentido. "Estamos de acuerdo con la filosofía", proclamó.

Por el contrario, el socialista Daniel Fernández avisó de que el hecho de que el Congreso determine el tamaño del Gobierno cuestiona la división de poderes y pone en duda el espíritu de la Constitución pues "es difícilmente compatible con la posición preeminente que se confiere al presidente en la dirección del Ejecutivo".

Tampoco acepta el argumento de que el recorte es una medida de austeridad frente a la crisis pues, según indicó, la Comunidad Valenciana, que es la que tiene más delimitado el tamaño del Gabinete, es precisamente la que acumula más deuda y sus gobiernos son los menos austeros. Además, indicó al PNV que resulta "paradójico" que quien ha gobernado una comunidad durante más de dos décadas nunca haya caído antes en la conveniencia de recortar el tamaño de su Gobierno frente a las crisis.

El coordinador de los diputados y senadores del PSC aprovechó para cuestionar también la posición del PP, pues recordó que las leyes que se pretenden modificar fueron firmadas como ministro por Mariano Rajoy. "O sea, que Rajoy va a votar contra Rajoy. Es tal el deterioro de Rajoy que llevarle la contraria se ha convertido en un deporte para su partido --enfatizó--. Cuando la política del oportunismo acaba por pisotear la política de las convicciones, al final el ridículo no tiene marcha atrás".

UN "PELLIZCO DE MONJA" QUE NO BENEFICIA A NADIE

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, calificó la iniciativa del PNV como "un pellizco de monja", que no beneficia ni a quien lo hace, pues considera "curioso" que los nacionalistas que defienden con énfasis su propia autonomía propongan un recorte de la autonomía del Gobierno, ni a quien los recibe, que "los toma como caricia y al cabo de un tiempo escuecen". También negó que la receta a la crisis sea la austeridad pues, según recordó, "la crisis no viene del despilfarro público, sino de un despilfarro privado".

Tampoco apoyó la reforma la portavoz de Unión, Progreso y Democracia, (UPyD), Rosa Díez, quien considera "oportunista" la iniciativa del PNV porque, si los nacionalistas están en contra de la actual estructura del Gobierno, tuvieron la oportunidad de corregirlo la semana pasada enmendando los Presupuestos para eliminar las partidas innecesarias, y sin embargo, recordó, el PNV optó por apoyar los Presupuestos. "Ahora este recorte es una falta de respeto, haciendo una apelación a la desmemoria", denunció.