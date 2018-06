Maru Menéndez no suscribe "en absoluto" las palabras de Cobo

Madrid, 27 oct (EFE).- La portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, ha afirmado hoy que "en absoluto" suscribe las declaraciones que ayer realizó el vicealcalde Manuel Cobo a "El País" y las ha enmarcado en lo que, a su juicio, es una "descomposición" del PP que está "degradando la vida pública".

"En absoluto suscribo el contenido íntegro de la entrevista de Cobo, ni mucho menos", ha señalado la portavoz que, no obstante, ha destacado que las críticas de éste a Esperanza Aguirre coinciden con diversas "anomalías" que el PSOE lleva tiempo denunciando, como el "intervencionismo" en la Cámara de Comercio, en Ifema y en Telemadrid, la "lucha de poder" en Caja Madrid y el "espionaje entre unos y otros".

"El grupo socialista ha venido denunciado reiteradamente lo que estaba ocurriendo en nuestra Comunidad y ha tenido que llegar un vocal del Comité Ejecutivo Nacional del PP, el señor Cobo, a plantear cuestiones que veníamos mucho tiempo denunciando", ha constatado.

Tras insistir en que los populares cometen una "gravísima irresponsabilidad" al "trasladar su guerra a las instituciones", Menéndez les ha reclamado que "abandonen esa lucha o que, si quieren mantenerla, preserven de ella a los ámbitos institucionales".

"Esto no es política. Se parece más a una mala novela negra, no sé si se titula el silencio de los corderos o de las gallinas, pero no es el noble ejercicio de la acción política", ha criticado.

A su juicio, "esa guerra feroz que tiene el PP es por la sustitución de Mariano Rajoy. Lo que se está dirimiendo en estos momentos es si Rajoy va a ser el candidato o lo van a ser Gallardón o Aguirre, y nosotros lo que decimos es que la diriman en el seno de su partido, porque trasladarlo a las instituciones hace mucho daño", ha argumentado.

Menéndez ha reprochado además a Esperanza Aguirre que haya "tratado de utilizar en su lucha con Rajoy un acuerdo de nombres que nunca existió" con los socialistas.

"Esperanza Aguirre en ningún momento ha propuesto a nadie a los socialistas para la presidencia de Caja Madrid; ni a Ignacio González ni a ningún otro", ha reiterado la portavoz, tras apuntar que "ninguno de los tres candidatos que han sonado" le gustan para presidir la entidad y que "el Gobierno de España ni tiene ningún candidato a la presidencia de Caja Madrid ni le corresponde".

"Este es lío monumental del PP y una guerra del PP, y habido quienes desde la derecha han tratado de trasladar la pelota al tejado de los socialistas, pero los socialistas en este lío no tenemos nada que ver", ha concluido.

Por su parte, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, ha opinado que las discrepancias que hay en el PP "son de tal profundidad y magnitud que han sobrepasado cualquier debate ordenado no sólo en Caja Madrid, sino en la política madrileña".

No obstante, ha dicho de que "cuando hay una confrontación de esas características meterse en medio puede ser un suicidio", por lo que se ha limitado a reclamar al PP un "esfuerzo claro para hacer a la mayor rapidez la propuesta que le corresponde en función del pacto de estabilidad", y ha apuntado que espera que dicha propuesta "no deje consternado a todo el mundo".