El Gobierno canario justifica la indemnización de 33 millones de Montaña Rayada para cumplir sentencia del Supremo

27/10/2009 - 19:05

Alega que la desclasificación de suelo urbanizable a rústico se produjo en 1990

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Canarias ha justificado hoy la indemnización de alrededor de 33 millones de euros por Montaña Rayada, en Fuerteventura, ante la desclasificación en el año 1990 de un suelo urbanizable no programado en dichos terrenos, pasando a suelo rústico, lo que se ha dispuesto en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 17 de febrero de 1994 que adquirió firmeza por sentencia del Tribunal Supremo del año 2000.

Ante la imposibilidad informada por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en el año 2002 de volver a clasificar dicho suelo como urbanizable no programado, como consecuencia de estar integrado en la delimitación de un Espacio Natural, declarado ya en el año 1987 por la Ley 12/1987 de declaración de Espacios Naturales de Canarias que obligaba a clasificar dichos suelos no transformados como rústicos de protección natural, además de no existir ya la categoría de suelo "urbanizable no programado" por haber desaparecido con la Ley Estatal 6/98 del régimen del Suelo y Valoraciones, el TSJC, mediante auto del año 2003, declaró tal imposibilidad de ejecución de la sentencia, según informó el Ejecutivo canario en un comunicado.

Como consecuencia de ello, por auto de 28 de noviembre de 2006, el TSJC estableció el derecho de los recurrentes a ser indemnizados por la diferencia del valor del suelo urbanizable no programado a rústico (hoy de protección natural) que evaluó en 29.352.289 euros más el interés legal del dinero desde la fecha de su notificación.

Dicho auto fue recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, que finalmente lo inadmitió el 19 de octubre de 2008 adquiriendo firmeza la indemnización.

De este modo, el Ejecutivo canario argumenta que el pasado 14 de septiembre el Gobierno acordó la consiguiente retención de crédito para cumplir con dicho pago.

El Ejecutivo canario responde, así, ante las críticas del secretario general del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), Juan Fernando López Aguilar, quien el pasado sábado anunció "un nuevo pufo" de la administración autonómica denominado 'Montaña Rayada' con el que afirmó que el Gobierno pretende "perpetrar un zarpazo" a las partidas destinadas a Sanidad y Educación para poder hacer frente a "otro Tebeto" que costará a los ciudadanos canarios más de 33 millones de euros.