Dieciocho alcaldes han sido detenidos por corrupción urbanística

Si se investigase a todos incluídos los "listos" que no dejan pruebas estaría en la cárcel el 100 por cien, no sólo de los alcaldes sino de TODOS los políticos/as, ¡y no digo nada dónde estarían si en vez de hablar sólo de dinero hablásemos de ética, buena gestión, no despilfarro ni beneficios legales pero nada honrados para ellos, por ejemplo los móviles, coches, comidas, despachos, colocación de familiares, amigos y fiels según baremos y "oposiciones", es decir hay muchísimas actuaciones que en justicia serían injustas pero que son legales según las normas que se hacen a la medida. TODOS son corruptos incluso los que actúan dentro de la ley que hacen...los políticos.