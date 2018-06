El Gobierno reducirá por ley su gabinete: habrá menos vicepresidencias y ministerios

Menuda politica,menudas corrupciones,menudas financiaciones obtienen del impuesto de cada ciudadano,menuda farsa.



Menudos ladrones de corbata legalizados,disfrazados de politicos,menudas manipulaciones y robos al pueblo.



Que digan como el Puyol,que hablen de las financiaciones todos,que tiren de la manta todos y si salen perjudicados todos,pues ese sera el curso que se ha de tomar,como cosa legal y seria,y no esconder toda informacion,y esconder verdades de financiacion,¿por que sera?.debemos el pueblo dejar de pagar impuestos a los politicos,que monten empresas ellos,para que no halla paro,y que ellos vivan de sus empresas y no del robo al ciudadano,esa seria la cuestion logica y honesta.