El Congreso rechaza la propuesta del PP de remitir a la Fiscalía la documentación sobre el puerto de Gijón

27/10/2009 - 20:46

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó esta tarde una moción del PP que exige la remisión a la Fiscalía y a la Abogacía de Estado de toda la documentación sobre el sobre coste de las obras del puerto de El Musel (Gijón) con el objetivo de llevar a cabo las acciones oportunas.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

En la moción, consecuencia de una interpelación al ministro José Blanco que tuvo lugar el pasado día 14 en el Congreso, los 'populares' pedían también que el Gobierno remita a la Cámara una relación detallada de todos los modificados realizados en aquellas obras del sector público estatal cuyo presupuesto de licitación sea superior a los 12 millones de euros a lo largo de la presente legislatura.

Entre la documentación solicitada por el PP para su remisión al Congreso también figuraba el expediente completo de adjudicación de las obras de ampliación del puerto gijonés, incluyendo los pliegos de prescripciones administrativas que sirvieron de bases para la licitación de la obra; el pliego de condiciones técnicas así como el acuerdo o convenio firmado entre la Autoridad Portuaria e Hidrocantábrico para la explotación de la cantera de Aboño y obtención del árido necesario para las obras.

El PP reclamaba, además, la oferta adjudicataria, el informe técnico de adjudicación de las obras firmado por la mesa de contratación y el expediente correspondiente al modificado.

Igualmente, pidió todas las certificaciones de obras realizadas desde el comienzo de las mismas que incluya tanto los documentos contables presentados por la UTE, como los de la Autoridad Portuaria; el documento de auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado y el documento de auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo.

Así, el Grupo Popular pretendía instar al Gobierno a aclarar las circunstancias que han causado el sobre coste de las obras de ampliación del puerto y, por consiguiente, la ralentización de las mismas.

Además, solicitaba que se especifiquen las actuaciones que se han previsto para solucionar esta situación de desfase presupuestario y que se remitan con detalle a la Cámara las condiciones del crédito que tiene que asumir la Autoridad Portuaria para continuar y poder finalizar las obras de ampliación del puerto.

SOBRE COSTE DE 251 MILLONES DE EUROS

Durante el debate de la moción en el Pleno, la diputada del PP por Asturias María del Pilar Fernández Pardo planteó que el sobre coste de estas obras asciende a 251 millones de euros, lo que supone "casi un 50 por ciento del presupuesto inicial".

Asimismo, abogó por analizar toda la documentación relativa a este expediente para saber, por ejemplo, por qué la obra "se adjudicó a la oferta más cara, y "cuánto tiempo ha estado la autoridad portuaria certificando obra sin tener el proyecto aprobado".

Fernández Pardo avisó del "riesgo" de perder los fondos europeos concedidos por las "gravísimas irregularidades detectadas" y que han motivado la investigación de la Oficina Antifraude de la UE. "Hasta ahora nadie ha asumido su responsabilidad, pero tienen que hacerlo por la escandalosa desviación presupuestaria en este puerto de interés general y que depende de Puertos del Estado", subrayó.

Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares defendió sus enmiendas -rechazadas por el PP-. Se manifestó de acuerdo con las iniciativas para pedir información, pero criticó que los 'populares' quieran establecer "un a priori de un ilícito penal y hablar de corrupción". A su juicio, el sobre coste debe explicarse y "probablemente se han producido irregularidades, pero habría que remitir el informe al Tribunal de Cuentas para que valore si aparte de irregularidades hay algo ilícito".

Por parte del PSOE, Rafael Simancas dijo a la diputada del PP que le habían "encargado que encuentre chapapote donde no hay una sola mancha y de ahí sus acusaciones sin pruebas". "Ni en el puerto de Gijón, ni en Fomento, ni en el Gobierno de España va a encontrar usted manchas, sombras, 'correas' o 'gestapillos', sólo gestión limpia en defensa del interés general", destacó.

En esta línea, dijo a los 'populares' que no han ido a los juzgados "porque no hay nada que denunciar", al tiempo que argumentó que la moción del PP es un "compendio de incoherencias y sin sentidos, pues piden la documentación de las obras cuando está a su disposición desde hace año y medio y no han ido a verla". Además, estimó "poco razonable poner en cuestión la honestidad de importantes empresas como ACS, Dragados o FCC, que no son chiringuitos como Orange Market".

CiU, PNV y BNG intervinieron para anunciar su voto en contra. El portavoz de CiU, Pere Macias, planteó que en una obra de la envergadura de el puerto de Gijón pueden producirse sobre costes, y se mostró contrario a llevar este asunto al Congreso de los Diputados. "Si alguien ha pillado a alguien con las manos en la masa no necesita el apoyo de 375 diputados para acudir a la Fiscalía", indicó.

José Ramón Beloki (PNV) expresó la "perplejidad" de su Grupo por este debate y agregó que no podían apoyar la moción "por la desmesura de lo que recaba". Por último, Francisco Jorquera, del BNG, dijo que el sobre coste en las obras de ampliación de puertos es algo "relativamente frecuente", y recordó que "sucede igual" en Coruña -bajo gobierno autonómico del PP-, al tiempo que afirmó que discrepan "profundamente" de los contenidos de la iniciativa.