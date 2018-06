La ONU pedirá más ayuda para impulsar "el progreso" logrado en Somalia

Naciones Unidas, 27 oct (EFE).- La ONU pedirá más ayuda para aumentar la capacidad del Gobierno de Somalia en las áreas de seguridad y servicios sociales con el objetivo de impulsar el progreso en la difícil estabilización del país, dijo hoy el subsecretario general del organismo para Asuntos Políticos, Lynn Pascoe.

"Nadie obviamente quiere parecer nunca demasiado optimista sobre Somalia, pero el hecho es que se ha puesto en práctica una estrategia y que se ha progresado", aseguró en una conferencia de prensa el responsable político de Naciones Unidas.

Pascoe señaló que el Gobierno Federal de Transición somalí encabezado por el jeque Sharif Sheikh Ahmed "ha hecho todo lo posible" para incorporar a sus opositores al Gobierno y contar con representantes de todos los sectores.

"Supongo que pediremos más dinero y mayor ayuda en los meses que vienen, ya que claramente lo van a necesitar para los asuntos de seguridad y también para los servicios sociales que necesitan proporcionar", señaló el alto funcionario.

Destacó que el Ejecutivo somalí cuenta con un plan para tratar de devolver la estabilidad al país tras casi 20 años de caos y poner fin a la oposición armada de dos grupos islámicos radicales, incluido Al Shabab y Hezb al Islam.

"Cualquiera que observe la situación en Somalia no la calificaría de otra manera que de frágil, pero no es la de hace unos meses, cuando todo el mundo predecía que el Gobierno iba a caer, que lo iban a derrocar. No creo que nadie haga esa predicción ahora", apuntó.

Pascoe advirtió que "tomará mucho tiempo" conseguir grandes progresos en la pacificación de un país donde nadie menor de 18 años conoce otra cosa que "el caos".

También resaltó en su comparecencia ante los medios las mejoras logradas por la misión de paz de la Unión Africana (AMISOM), que ahora recibe más apoyo logístico de la ONU y la comunidad internacional.

Como indicio de la mejora apuntó a la decisión de Burundi y Uganda de aumentar sus respectivos contingentes en la misión de paz, que ahora cuenta con unos 3.000 efectivos menos de los 8.000 que contempla su mandato.

Somalia vive inmersa en el caos y sin que un Gobierno central haya logrado imponer su autoridad desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré y los clanes tribales dividieron el territorio en feudos privados que controlan por medio de milicias paramilitares.