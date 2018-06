Motociclistas piden la libertad de los rehenes por Europa como "mensajeros de la paz"

Madrid, 6 nov (EFE).- Unos 130 motociclistas partieron hoy de Madrid para un recorrido de 10 días hasta Roma de la "Caravana por la libertad de los secuestrados" en Colombia y otros países, encabezados por el periodista colombiano Herbin Hoyos, que tiene "el sueño de hacer de todos los moteros mensajeros de la paz".

A la "exigencia" de liberación de quienes tienen privada su libertad en Colombia se suma la misma demanda para los secuestrados de otros países, como México, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Brasil, Irak y Afganistán, así como los 36 retenidos del barco español Alakrana en el Océano Índico por piratas somalíes.

"En el momento que salimos de Colombia ya no es solamente el sufrimiento y el dolor de las víctimas de los nuestros, no podemos por sentido común ser egoístas a una causa, tenemos que ampliarlas a quienes no tienen quién los represente", dijo Hoyos, secuestrado durante 17 días por las FARC en marzo de 1993.

En la ceremonia de arranque de esta ruta llevada a cabo hoy en el madrileño Parque del Retiro, el organizador de la marcha motorizada, que recorrerá unos 5.000 kilómetros, dijo que pretenden despertar la conciencia en Europa sobre los secuestros y recordar a las víctimas.

A Hoyos le acompaña en la misma moto el sacerdote español Ángel García, presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994, quien manifestó su esperanza de una solución al problema.

"Quiero pedirle a Dios, a estos ángeles de la paz, a los motoristas, que sensibilicemos a las autoridades y a los secuestradores, que los liberen, estoy convencido que nos encontraremos con alguna sorpresa buena", manifestó García.

Jenny Mendieta, hija del general Luis Mendieta, secuestrado hace 11 años, así como las hermanas Martha y Ana María Vallejo, liberadas hace dos meses de un cautiverio de cuatro años, forman parte del contingente de quienes dejaron sus actividades cotidianas por participar en este recorrido.

"Tenemos que sensibilizarnos un poco más, deseo que algún día a nadie le ocurra lo que le está pasando a mi familia, que nadie experimente esta tristeza tan grande, esta desilusión de no tener un ser querido, de tener la impotencia de no poder hacer nada por sacarlo en libertad", declaró Mendieta.

Varias decenas de los 130.000 colombianos que se estima viven en Madrid acudieron a apoyar a los motoristas, varios de los cuales manifestaron a Efe que su participación obedece a la solidaridad con sus amigos en cautiverio o simplemente con sus compatriotas.

Su primera parada es la mediterránea ciudad de Valencia (este español), donde serán recibidos por el motorista y campeón español Angel Nieto en el circuito de motos de Cheste, para después encaminarse a Barcelona (noreste).

La gira continuará por las ciudades francesas de París, Lyon y Marsella, y las italianas de Génova, Milán, Florencia y Roma, a cuya Plaza de San Pedro llegarán el día 15 para ser recibidos por un grupo de motoristas italianos.

El papa Benedicto XVI será el primer Jefe de Estado que recibirá el símbolo de esta lucha, un casco donado por la familia del secuestrado colombiano Juan Diego Jaramillo y con la imagen de la caravana grabada por un artesano.

Hoyos indicó que este domingo transmitirá su programa, "Las voces del secuestro", a través de Radio Caracol, mientras viaja en moto de Barcelona a París, y hará un recuento de todo el recorrido en la emisión que será llevada a cabo desde la plaza principal de El Vaticano.

El secretario de Estado español para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, afirmó que "pequeños grupos violentos" utilizan el "chantaje en lugar del razonamiento y del diálogo" para someter y conseguir sus objetivos a costa de la libertad y las vidas de otros.

"Pocas situaciones hay más trágicas, pocos crímenes más crueles que el que padecen quienes están secuestrados: sin ser acusados de ningún delito, sin ser juzgados por ningún tribunal, inocentes de cualquier culpa", señaló.

Aunque apenas inició su recorrido europeo, Hoyos reveló que la caravana, que ya ha recorrido Colombia, cuenta con invitaciones para llevar esta iniciativa a Centroamérica, Rusia, Estados Unidos y África.

Guillermo Zenizo Lindsey