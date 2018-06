Elena Espinosa suspende su agenda el fin de semana por la "situación" del 'Alakrana'

Ni gobierno del PSOE, ni gobierno del PP., si nos dejamos de ser demagos, nos ira mejor, estos señores se ganan al mes entre 3000 Eur. y 20000 Eur., y en el sueldo les va el riesgo, a un temporal, a una vía de agua, etc.



Pero si saltándose unos acuerdos previos se introducen en zona de alto riesgo, buscando sus intereses, cono Empresa a privada, que son, tienen que seguir asumiendo los riesgo, y de nada vale llorar y gemir como nenas, la solución también la tenían, en llevar a cabo un golpe de mano como los tripulantes de carguero de EE.UU.



Por otra parte las Empresas, tienen que entender que las Fuerzas Armadas de nuestro País, no están para ejercer de matones de quien busca su beneficio, yo, no tengo por que pagar con mis impuestos las impudencias de otros, en busca de sus ganancias, que sirva de Ej., la que esta cayendo, y sirva de ej., también el asuntito de la subida de impuestos a los correpelotas.