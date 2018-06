Piratas.- Una página web llama a movilizarse mañana en toda España para que los marineros no sean "sacrificados"

6/11/2009 - 18:17

Denuncia que el Gobierno "ha dado la espalda" a las familias y que la sociedad se siente "desprotegida"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Una página web abierta en solidaridad con la tripulación del pesquero Alakrana, secuestrado desde hace más de un mes en aguas de Somalia, hizo hoy un llamamiento a la movilización mañana en todas las ciudades españoles para "suplicar" al Gobierno que facilite la liberación de los marineros y no sean "sacrificados".

La web (www.liberacionalakrana.com) está encabezada con el título 'Plataforma de súplica por la liberación del Alakrana', tras lo cual se recuerda que "el tiempo se acaba" y que "son 36 vidas inocentes las que están en juego", por lo que reclama la entrega de los dos presuntos piratas detenidos y el pago de un rescate.

Sin embargo, según los organizadores de este sitio de Internet, "la posición del Gobierno de España es evidente: no cederá ante las imposiciones de los secuestradores aun a riesgo de que algunos de los tripulantes del Alakrana sean sacrificados".

A su juicio, si esto ocurre "no habrá marcha atrás", ya que "habrá quedado claro que el Gobierno antepone los cuatro millones de dólares que piden los secuestradores a las vidas de los marineros retenidos y el dolor eterno de sus familias", a las que, según denuncia, "el Gobierno ha dado la espalda".

Según esta web, la postura del Gobierno es que "no hay problema en recurrir a los fondos públicos para rescatar a entidades financieras" y que "tampoco ha escatimado a la hora de enviar soldados y recursos militares para apoyar diferentes escenarios bélicos internacionales en los últimos años".

HACE SENTIR A LA SOCIEDAD "DESPROTEGIDA"

"Pero cuando lo que hay que salvar son vidas y no entidades privadas, y cuando la inversión que requiere dicho rescate no retornará en forma de beneficios económicos sino en la liberación de personas no influyentes y no pertenecientes a las altas esferas, queda al descubierto la escala de valores del Gobierno, haciéndonos sentir a todos insignificantes y desprotegidos", denuncia.

Por tanto, desde esta página web proponen "una reacción ciudadana inmediata en forma de manifestaciones para pedir al Gobierno que rectifique y actúe inmediatamente para liberar a la tripulación secuestrada". En este sentido, pide que se entregue a los dos piratas detenidos y se pague el rescate que piden los secuestradores.

En su llamamiento a la movilización, el sitio web convoca para mañana a las 12.00 horas "en nuestras ciudades" para que "se escuche" su voz y "apoyar a las familias" de los marineros. Para movilizar a la población, la web insta a los usuarios de Internet a utilizar sus "móviles y correos electrónicos".

Mañana ya hay convocada una manifestación en Vigo en demanda de la liberación del atunero. Para esta convocatoria, los ayuntamientos de donde son originarios o donde residen los ocho tripulantes gallegos del Alakrana están contratando autobuses y dando publicidad a la marcha para instar a los vecinos a que la secunden.