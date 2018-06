El PP abre mañana su convención para dejar atrás conflictos internos y presentar su alternativa a la sociedad

Rajoy participará el sábado en el foro 'Tengo una pregunta para ti' y después almorzará con sus 'barones' regionales

El Partido Popular comenzará mañana en Barcelona su Convención Nacional con la que pretende dejar atrás los conflictos internos que han afectado al partido en las últimas semanas, trasladar una imagen de unidad y presentar su alternativa a la sociedad española.

Durante tres días, el primer partido de la oposición tiene previsto reunir a unas 3.000 personas en el Palau de Congresos de Catalunya, entre expertos independientes y cargos nacionales, regionales y provinciales del PP en toda España.

La organización del cónclave espera que acudan todos los presentes regionales del partido, aunque a diferencia de convenciones anteriores, esta vez no ofrecerán un discurso ante el plenario. Sí que tendrán oportunidad de reunirse el sábado con el presidente nacional, Mariano Rajoy, que los ha convocado a un almuerzo.

RAJOY Y AGUIRRE, LA FOTO MÁS BUSCADA.

La foto más buscada será la de Mariano Rajoy con la jefa del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, después de la crisis interna que ha sufrido el partido en las últimas semanas por la presidencia de Caja Madrid.

Pese al acuerdo alcanzado para que el ex vicepresidente Rodrigo Rato presida esta entidad financiera, este nuevo pulso ha enfriado las relaciones entre Aguirre y Rajoy, quien incluso avisó en la última reunión del Comité Ejecutivo --de la que se ausentó la presidenta madrileña-- que no consentirá que haya "una próxima vez".

El líder de la oposición tendrá un papel protagonista en esta cita, a la que no acudirán dirigentes internacionales ni el ex presidente del Gobierno José María Aznar, quien tenía fijado un viaje a Kiev (Ucrania). En la convención de 2006, tanto el ex jefe del Ejecutivo como el entonces ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, acapararon los flases de los medios de comunicación.

NUEVE MESAS REDONDAS.

En tres salas de ponencias se desarrollarán hasta nueve mesas redondas durante la tarde del viernes y la jornada del sábado en las que el Partido Popular quiere escuchar y debatir los problemas y propuestas de los ciudadanos.

Economía, energía, medio ambiente, educación, responsabilidad y valores, nuevas tecnologías, investigación y desarrollo, empleo y cultura, serán algunos de los asuntos de esta cita, por la que desfilarán jóvenes, empresarios y autónomos, profesores y catedráticos y dirigentes del PP en toda España.

Además, Rajoy participará el sábado por la mañana en un foro llamado 'Tengo una pregunta para ti' (en un formato similar al programa de TVE 'Tengo una pregunta para usted'), en el que los jóvenes, moderados por el presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, podrán debatir con él y formularle todas las preguntas que quieran.

Según el PP, en esta convención tratarán de romper con el modelo tradicional de acto político de 'discurso y aplauso', enfocado a trasladar la intervención del dirigente político a los ciudadanos a través de los medios, para transformarlo en un foro de debate con los ciudadanos, en el que expertos independientes de las diferentes materias y la sociedad en general sean los que hablen y el partido el que escuche. De hecho, casi 40 expertos participarán en las ponencias de la convención.

La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, ha insistido estos días en recalcar que será "la sociedad la que hable al partido y no al revés". El objetivo es recabar la mayor información posible con la participación de expertos y ciudadanos para recoger propuestas e incorporarlas más tarde a su programa electoral.

MÁS DE 450 INFORMADORES ACREDITADOS.

Más de 450 periodistas, fotógrafos y técnicos están acreditados para asistir a la convención. También habrá tres exposiciones: una de la Fundación Miguel Ángel Blanco, 'En pide de foto'; otra bajo el título 'Automóviles ecológicos' y, finalmente, una exposición de fotografías de deportistas de elite. El recinto acogerá diferentes stands, entre ellos el del PP de Cataluña en su papel de anfitrión de la convención y tres exposiciones.

La apertura de la convención correrá mañana a cargo de la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Por la mañana, Rajoy visitará las instalaciones y enviará un saludo a los internautas a través de Facebook. La presidenta del PP catalán y Mariano Rajoy serán los que pongan broche final al cónclave el domingo al mediodía.