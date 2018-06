Laporta cree que las detenciones en Pretoria son "un acto para humillar a Cataluña"

¿Qué se puede hacer con estos indeseables?



¿Ponerles el culo, como ZP? ¿Acumular catorce o quince cargos aprovechando que el marido es el andaluz Montilla?



¿Cambiar la composición del Tribunal Constitucional de tal forma que sólo y exclusivamente formen parte del mismo los catalanes nacionalistas excluyentes? ¿Dictar una ley que disponga, como Francesc Puyol ya predijo, que los catalanes, por el hecho de serlo y vayan donde vayan, lo tendrán todo gratis?



No, no, no, la solución es más sencilla, aunque imposible hoy por hoy, simplemente hay que decir basta, no más privilegios, no más insolidaridad, no más insultos, nos más mentiras, no más facherío disfrazado, España no puede seguir siendo rehén de estos piratas catalanes.