Hamás dice que los comicios no son posibles hasta alcanzar la reconciliación

Gaza, 12 nov (EFE).- El movimiento islamista Hamás, que gobierna en la franja de Gaza, mostró su satisfacción por la posibilidad de que las elecciones palestinas se aplacen, un argumento que defiende desde que fueron convocadas.

"La decisión del Comité Electoral (de aplazar los comicios) era esperada, porque no hay posibilidad de celebrarlos antes de que se complete la reconciliación entre los palestinos", manifestó Sami Abu Zuhri, portavoz de Hamás, en respuesta al anuncio hecho hoy en Ramala por el presidente del Comité, Hana Naser.

Las elecciones palestinas fueron convocadas por el presidente de la ANP, Mahmud Abás, para el próximo 24 de enero, aunque hoy Naser recomendó aplazarlas porque hay "obstáculos" para celebrarlas en Jerusalén Este, bajo control israelí, y Gaza, bajo el gobierno de los islamistas.

Tras el anuncio de Abás a finales de octubre convocando las elecciones, Hamás ya advirtió de que éstas no se celebrarían en la franja hasta que los palestinos no resuelvan sus discrepancias internas.

"Lo dijimos desde el principio, que no habría elecciones sin la reconciliación, y tanto si son retrasadas como si no, insistimos en que no vamos a aceptarlas sin antes lograr una reconciliación", declaró el portavoz.

Un acuerdo con la mediación de Egipto para poner fin a la crisis interna palestina -que ya ha sido aceptado por Al-Fatah, el partido de Abás, pero aún está pendiente de la aprobación de Hamás- fija para el 28 de junio las elecciones generales en Cisjordania y Gaza.