Laporta: "Si doy el salto a la política será para ser un líder, no un mártir"

12/11/2009 - 18:04

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, manifestó hoy que si doy el salto a la política será para ser un líder y no un mártir.

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

"Si algún día me plantease dedicarme a la política, cosa que ahora no hago, me preguntaría muy a fondo: ¿qué quiere el país? ¿un líder o un mártir? Yo, de mártir, no tengo vocación. Y si quieren un líder, pues a lo mejor me lo podría plantear", señaló.

En el coloquio posterior a una conferencia titulada 'El Barça motor de Catalunya' organizada por la Fundació Catalunya Oberta, Laporta dijo que le merece mucho respeto el rol de liderazgo en la política, en contraposición al que ha ejercido en el club azulgrana, porque ya lo conoce.

Al ser cuestionado sobre su opinión acerca del Estatut, afirmó que prefiere hablar de "constitución catalana", palabras que levantaron aplausos.

LA APORTACIÓN DEL TRIPARTITO

También respondió preguntas de los presentes sobre el actual Govern. Respondió con ironía que prefiere hablar del "triplete" antes que del tripartito.

Añadió que con otras fórmulas políticas "Cataluña quizá hubiese avanzado más", pero no concretó más.

Entre los asistentes a la conferencia-coloquio del presidente del Barça estaban el eurodiputado de CiU, Ramon Tremosa, y el diputado de CiU en el Parlament Carles Llorens.