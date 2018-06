González compara Gürtel con los robos de Roldán, que no implicaron que el "ministro fuera un chorizo"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, comparó este jueves lo ocurrido en el Gobierno regional y sus contrataciones con la trama Gürtel con el caso del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, condenado por los tribunales por uso de fondos públicos, pero ello no implicó que el ministro del Interior, Antonio Asunción, "fuera un chorizo".

Durante su intervención ante el pleno del parlamento regional, el 'número dos' de Esperanza Aguirre respondió a las preguntas del portavoz adjunto del PSOE, Adolfo Navarro, sobre los contratos suscritos desde su Consejería con las empresas de Francisco Correa comparándolo con lo ocurrido en el caso Roldán.

"¿Cree que los contratos que hacía (Roldán) para las casas de la Guardia Civil no cumplían escrupulosamente la intervención del Estado? ¿No estaban fiscalizados por la intervención general del Estado, no tenían los informes de los servicios jurídicos del Estado, no estaba controlado por la Abogacía del Estado? Lo estaban. ¿Se llevó el dinero Roldán? Eso dijeron los tribunales. ¿Era un chorizo el ministro del Interior, era connivente o responsable el ministro con el delito del señor Roldán? No, no, porque él veía los contratos que eran legales. Él veía contratos perfectamente fiscalizados y la obra se hacía y la casa cuartel estaba, pero el señor Roldán se lo llevaba", argumentó el vicepresidente.

De este modo, González rebatió los argumentos de Navarro, que consideró que el vicepresidente debería pedir perdón a los madrileños por "no saber cortar a tiempo el avance de la trama de corrupción" y lo que "ha sucedido delante de sus narices", es decir, "el expolio de una banda de delincuentes, como mínimo por descuido o despiste del Gobierno".

Además, recordó a González que como vicepresidente ejerce funciones de coordinación de la acción del gobierno y durante un tiempo fue "jefe directo e inmediato de Alberto López Viejo, uno de los principales imputados en el sumario Gürtel y presuntamente enlace clave con la trama de empresas corruptas". Destacó que "sorprendentemente" nadie le informó de la cantidad de facturas que se hacían de 12.000 euros. "Es poco creíble que nadie se alarmase. No digo usted, sino nadie de su entorno, ante la evidencia de ilegalidad o abuso de ley", indicó.

Ante estas palabras, el vicepresidente insistió en que no ha habido "ningún expolio". "Otra cosa es que algunas personas presuntamente valiéndose de su posición hicieran unas actuaciones de las que pudieran haber logrado algún lucro. Esta actuación está sujeta a los tribunales de justicia, no es una actuación administrativa desde el punto de vista de la administración y nuestra gestión hemos cumplido escrupulosamente todos los procedimientos".

De hecho, insistió en que lo que desde el punto de vista administrativo y político les correspondía hacer, lo hicieron "de manera impecable". "Desde el primer momento en que surgieron las más mínimas sospechas, la presidenta relevó de funciones ejecutivas a cualquiera de las personas que presuntamente pudieran haber tenido relación con esto, es decir, se actuó en el plano político de manera inmediata y cuando se ha sustanciado el procedimiento judicial y estas personas han sido imputadas se ha tomado la decisión de que salgan del grupo parlamentario", manifestó.

Asimismo, González defendió el procedimiento de contratación menor como "un sistema generalizado en todas las administraciones públicas". De hecho, el 49% de los contratos de la administraciones públicas se hacen por esta vía. "En el conjunto de las administraciones es una modalidad generalizada y puede parece más o menos oportuna, pero es la que se utiliza. Si vamos al punto de vista del gasto en el conjunto de las demás administraciones representa el 20,7% y en el caso de Madrid el 12,7 por ciento. Con esto no estoy justificando nada, sino subrayando que es un sistema de contratación más o menos querido, pero es legalmente factible y posible", insistió.

"Me habla de despiste y coordinación de gobierno, pero espero que no le exigirá a la Vicepresidenta Maria Teresa Fernández De la Vega que mire las distintas facturas de los distintos ministerios del gobierno para cada uno de los actos singulares de sus compañeros de gabinete. Es imposible y no entra en las tareas dentro de las funciones de coordinación", respondió al socialista, para continuar: "Yo coordino la acción del Gobierno que consiste en que las líneas políticas y la acción de Gobierno siga adelante, pero la gestión corresponde a cada uno de los consejeros".

"Nosotros no hemos tenido nada que ocultar hasta el punto de que desde el primer momento hemos dado los contratos que nos ha pedido al juez. No hay nada que ocultar, aquí hay una actuación administrativa, que les parecerá bien o mal que hagamos un acto de homenaje a los servicios públicos que actuaron el 11-M, pero la urgencia no tiene nada que ver con este sistema de necesidades, pero contratar servicios de esta manera es posible porque la ley lo permite", planteó.

Pese a ello, Navarro negó que el Ejecutivo regional haya sido transparente al permitir el acceso de la oposición a los contratos de la Comunidad de Madrid y señaló que no se trata de un debate sobre los contratos menores, sino acerca del "fraccionamiento ilegal" de contratos mayores "para dar apariencia de contratos menores" lo cual es "una ilegalidad".

Tras aclarar que la situación de los imputados de las filas socialistas no es igual que el de los tres ex diputados populares imputados en el caso Gürtel, ya que son "otro tipo de responsabilidades" y "estar imputado por su gestión como alcalde no tiene nada que ver con aprovecharse de un trama de corrupción masiva que afectaba a todas las consejerías", Navarro insistió en que el caso Gürtel es una "trama corrupta" de tintes mafiosos y no un hecho aislado. "No es una presunta corruptela individual inadmisible pero anecdótica, estamos ante una trama de empresarios de tipo mafioso presuntamente que compra a políticos presuntamente con influencia a la hora de contratar con determinadas empresas", aseveró.

En esta línea, se refirió a las palabras del vicepresidente en relación al caso Roldán y explicó que Roldán "era un director general" y el caso no afectó a "todos los ministros del gobierno", como ocurre con la contratación de las consejerías de la Comunidad con empresas de la trama Correa. "Esa actuación nos costó las elecciones a los socialistas y a ustedes el Gürtel les va a costar las elecciones porque las elecciones no lavan la corrupción. Si hay corrupción hay corrupción y hay que perseguirla ganen o pierdan las elecciones", espetó a González, al que invitó a no aferrarse al sillón.

Por su parte, la diputada de IU Reyes Montiel se centró en los contratos de menos de 12.000 euros que la Comunidad firmó con empresas relacionadas con la trama Gürtel, y destacó que lo malo no son los contratos menores, sino que "lo que no es legal es enriquecerse con los contratos menores, ni con los mayores".

Asimismo, afirmó que tras las intervenciones que han llevado a cabo los miembros del Gobierno, a petición de la oposición, para explicar los contratos, parece que son las filas de la izquierda las se han "inventado la trama Gürtel", en la que hay 71 imputados y un consejero de Deportes que lo dejó de ser. Así, dijo a González que "cuanto más insisten en decir que todo es legal, insisten en su propio problema" y les acusó de no responder nunca.

Así, criticó que desde el mes de junio, cuando el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, dio cuenta de la contratación de la comunidad con empresas de la trama sólo saben que hay 381 contratos con estas empresas, pero nada más, y señaló que van a seguir preguntando por ello.