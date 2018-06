Gürtel.- Camps se disculpa por las afirmaciones sobre Luna e insta al PSOE a pedir perdón y comenzar una etapa diferente

12/11/2009 - 21:16

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pidió hoy "disculpas" por las declaraciones realizadas en la sesión de control en las Corts Valencianes, en la que estimó que al portavoz del PSPV, Ángel Luna, "le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y, a la mañana siguiente, aparecer yo boca abajo en una cuneta".

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Además, instó a "los socialistas, los de la Comunitat Valenciana y los de España" a "pedir perdón públicamente por la cantidad de insultos y de infamias que me han proferido a mi persona y al PP durante estos meses", a fin de que "a partir de ahora, comenzásemos una época y una etapa completamente diferente", dijo.

Camps se pronunció así en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la gala 'Valencianos en la Onda', tras ser preguntado por las afirmaciones hacia el síndic del PSPV con las finalizó su exposición en la sesión de control celebrada en las Corts, en la que criticó la querella que los socialistas valencianos han presentado por financiación ilegal y otros seis delitos a raíz del 'caso Gürtel' contra 17 personas, entre ellas el propio jefe del Consell, altos cargos 'populares' y varias empresas.

"Me gustaría pedir disculpas si he herido la sensibilidad de alguien --que entiendo que pueda ser así, apostilló-- por la frase que esta mañana, en el calor del debate parlamentario, pueda haber dicho", señaló Camps.

"De igual manera, me encantaría que los socialistas pidiesen perdón públicamente por la cantidad de insultos y de infamias que me han proferido a mi persona y al PP durante estos meses", agregó el jefe del Consell, quien destacó que "el debate político tiene que enmarcarse en el entorno que corresponde".

"A mí no me duelen prendas en absoluto por pedir las disculpas que correspondan, creo que todo el mundo que me conoce sabe perfectamente que he oído las cosas más duras durante estos meses y he estado siempre callado y en donde me corresponde", continuó.

Camps insistió, no obstante, en que le "gustaría" que "los socialistas, los de la Comunitat Valenciana y los de España --que tantas cosas han dicho de mi y de mi partido durante estos meses, apuntó--, hiciesen exactamente lo mismo y que, a partir de ahora, comenzásemos una época y una etapa completamente diferente". "Creo que seria muy bueno para todos", sentenció.

Por último, el presidente de la Generalitat indicó que, en su opinión, "es bueno reconocer en ciertas circunstancias qué es lo que puede haber ocurrido, y también es bueno pedir que los demás estén a la altura de las circunstancias y sepan también pedir perdón y pedir disculpas", concluyó.