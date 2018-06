AMPL.- La Asamblea de Madrid aprueba por unanimidad la creación de la figura del 'diputado no adscrito'

12/11/2009 - 21:23

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó hoy, por unanimidad, la reforma del Reglamento de la Cámara para crear la figura del 'diputado no adscrito', que regulará la situación de los tres diputados regionales imputados en el caso Gürtel Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La norma, que se aprobó hoy con el apoyo de los tres grupos parlamentarios y de los tres diputados imputados, establece que los diputados no adscritos gozarán de los derechos individuales de los parlamentarios y que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, será la que decidirá el procedimiento para su intervención en el Pleno y en las comisiones, así como acerca de su pertenencia a éstas, respetando en todo caso lo previsto en el artículo 17 del presente reglamento", que establece que "los diputados tendrán derecho a formar parte, al menos de una comisión".

El texto expone que "corresponde asimismo a la Mesa, oída la Junta de Portavoces, resolver cuantas cuestiones pudieran plantearse en relación con la situación y posibilidades de actuación de los diputados no adscritos".

Además, afirma que "la adquisición de la condición de diputado no adscrito producirá la pérdida del puesto que el diputado pudiera ocupar, en representación de su grupo parlamentario, en cualquier órgano de la Asamblea de Madrid, así como el cese automático de los cargos electivos que tuviera en los mismos".

El escrito establece que los diputados dejarán de pertenecer a su Grupo Parlamentario "por voluntad del diputado manifestada expresamente ante la Mesa, decisión del Grupo Parlamentario notificada expresamente a la Mesa por el Portavoz del Grupo Parlamentario correspondiente", por reducción de los miembros del grupo hasta una cifra inferior al mínimo establecido para conformar Grupo (cinco personas) y por la pérdida de la plena condición de diputado por sentencia judicial que anule la elección como candidato electo, muerte, incapacitación en virtud de sentencia judicial firme y renuncia expresa.

Asimismo, expone que los diputados que, por voluntad del diputado o decisión del grupo, dejen de pertenecer a su Grupo Parlamentario de origen "tendrán la consideración de diputados no adscritos durante el tiempo que reste de Legislatura, previa declaración formal por la Mesa de la Asamblea", y que "gozarán únicamente de los derechos individualmente reconocidos reglamentariamente a los diputados".

La disposición transitoria de la ley expone que la "la tramitación de cualquier asunto pendiente ante la Asamblea de Madrid cuyos procedimientos y efectos no se hayan consumado a la entrada en vigor de la presente reforma del Reglamento de la Asamblea se ajustará a los dispuesto en la misma". Asimismo, la disposición final segunda dice que la reforma entrará en vigor "el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid (BOAM).

DEBATE EN PLENO

Durante el debate en Pleno, en el que estuvo presente López Viejo, el portavoz adjunto del PSOE Adolfo Navarro consideró que la propuesta inicial del PP era "una chapuza" y "poco rigurosa" aunque añadió que votan a favor del texto porque apoyan la creación de la figura del 'diputado no adscrito'.

Navarro, que consideró que no se creó antes esta figura porque el PP no quiso regularlo en el momento del 'tamayazo', indicó que los populares pensaron que "jamás les podría pasar a ellos nada parecido" como lo que ocurrió en las filas socialistas en 2003.

Ya en el fondo de la cuestión, apoyó las enmiendas de IU y defendió sus enmiendas que pedían entre otras cosas que se reduzcan las retribuciones de los no adscritos en el caso de que no acudan al pleno o a las comisiones de las que formen parte y que no cobren por dedicación exclusiva, hecho que el PP no compartió y rechazó las enmiendas.

Por parte de IU, el diputado Antero Ruiz afirmó que votan a favor de la propuesta popular porque hay que crear la figura, aunque consideró que el Reglamento de la Cámara es "susceptible de mejora", por lo que defendió sus enmiendas que buscan más transparencia, control parlamentario y más trabajo en la Cámara.

Así, defendió que las comisiones de investigación no las presida el Grupo en el Gobierno, más control al Gobierno permitiendo la comparecencia del presidente del Ejecutivo en el Parlamento, dividir las sesiones del pleno, y más agilidad de manera que se pueda cambiar el contenido de las preguntas de contestación oral en pleno hasta 48 horas antes de la sesión plenaria.

Mientras, por parte del PP el diputado Pedro Muñoz dijo que una reforma de Reglamento tiene que llevarse a cabo con el acuerdo de los tres grupos, y ya dentro del debate, indicó que no aprueban las enmiendas de PSOE porque tienen "muy serias dudas de la constitucionalidad" de que los diputados no cobren por dedicación exclusiva. Respecto a la propuesta de reducción del sueldo a estos parlamentarios en el caso de que no cumplan sus obligaciones, afirmó que es algo que ya está contemplado en el Reglamento.