El comité electoral palestino recomienda aplazar las elecciones de enero

Ramala, 12 nov (EFE).- El Comité Central Electoral ha recomendado al presidente palestino, Mahmud Abás, que aplace las elecciones generales que ha convocado para el 24 de enero, por las dificultades para llevarlas a cabo en Gaza y Jerusalén Este.

"Nos hemos reunido con todas las facciones y hemos llegado a la conclusión de que (las elecciones) afrontan obstáculos en la franja de Gaza (controlada por Hamas) y en Jerusalén" Oriental (bajo ocupación israelí), dijo Naser en una rueda de prensa en la ciudad cisjordana de Ramala.

El funcionario reveló que antes de comparecer había enviado una carta al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) comunicándole la postura del comité, según la cual no hay tiempo suficiente para superar esos obstáculos.

"Nuestra misión es celebrar las elecciones en todo el territorio palestino, y no sólo en Cisjordania", subrayó Nasser, en un intento de apuntalar sus argumentos.

La posición del Comité Electoral tiene carácter de recomendación y la decisión final es privilegio exclusivo del presidente de la ANP, en cuyo entorno se espera, no obstante, que responda afirmativamente al llamamiento de Naser.

Un comunicado de la oficina presidencial que recoge la agencia palestina Maan indica que Abás dará a conocer su decisión "a la luz de este desarrollo" después de consultar con las instituciones palestinas y los expertos en las Leyes Básicas.

El pasado 24 de octubre Abás convocó elecciones en cumplimiento de la legislación palestina, que prescribe acudir a las urnas cada cuatro años, a pesar de la situación de crisis interna que viven los palestinos desde 2007.

En junio de ese año se Hamás se hizo con el control de Gaza y el primer ministro Ismail Haniye fue depuesto por Abás, lo que creó una situación de facto de dos jurisdicciones bajo distintos gobiernos: uno islamista en la franja y otro encabezado por el primer ministro Salam Fayad en Cisjordania, leal a la ANP.

Según Naser, los miembros del Comité se reunieron con el presidente electo del Parlamento palestino, el islamista Aziz Dwek, y éste les comunicó la decisión final de su partido de no permitir las elecciones en la franja de Gaza.

"Lo dijimos desde el principio, que no habría elecciones sin reconciliación, y tanto si son retrasadas como si no, insistimos en que no vamos a aceptarlas sin antes lograr una reconciliación", declaró desde la franja el portavoz de Hamás, Sami Abu Zuhri.

Abás convocó las elecciones después de que una iniciativa egipcia para reconciliar a ambos movimientos palestinos quedara sin respuesta por parte de Hamás, que adelantó el miércoles, en el quinto aniversario de la muerte de Yaser Arafat, que podría firmar el acuerdo a finales de este mismo mes.

El acuerdo de reconciliación propuesto por El Cairo prevé un período de acercamiento entre los dos gobiernos palestinos y la convocatoria de elecciones el 28 de junio de 2010.

"La decisión del Comité Electoral (de aplazar los comicios) era esperada porque no se dan las condiciones antes de que se complete la reconciliación entre los palestinos", subrayó Abu Zuhri.

Según el comunicado de la oficina de Abás, "Hamás prohibió la entrada a Gaza a la Comisión Electoral" y califica ese comportamiento de una "prueba" más de que el movimiento islamista "no valora la unidad nacional o la reconciliación".

La posibilidad de aplazar los comicios se suma a la compleja escena política palestina después de que la semana pasada Abás anunciara que no se presentará a la reelección, y dejara a su movimiento nacionalista Al-Fatah sin candidato.

Algunos analistas locales han sugerido que el aplazamiento de los comicios daría a Abás una "salida honorable" tras su decisión de no postularse como aspirante electoral, aunque el Comité Electoral Central aseguró que su decisión "no tiene nada que ver con el anuncio del presidente".

"Nosotros respondemos únicamente al decreto de celebrar elecciones y no a la situación política que rodea su convocatoria", matizó Naser.