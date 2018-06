Pajín: "Camps ha perdido el juicio"

12/11/2009 - 23:55

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, señaló este jueves que el presidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, ya "había perdido la razón y las razones" para seguir al frente del Ejecutivo valenciano pero hoy además "ha perdido el juicio" y se ha "pasado de la raya" con sus declaraciones en la sesión de control en las Corts Valencianes, en la que estimó que al portavoz del PSPV, Ángel Luna, "le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y, a la mañana siguiente, aparecer yo boca abajo en una cuneta".

ALCORCÓN, 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, señaló este jueves que el presidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, ya "había perdido la razón y las razones" para seguir al frente del Ejecutivo valenciano pero hoy además "ha perdido el juicio" y se ha "pasado de la raya" con sus declaraciones en la sesión de control en las Corts Valencianes, en la que estimó que al portavoz del PSPV, Ángel Luna, "le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y, a la mañana siguiente, aparecer yo boca abajo en una cuneta".

"Hoy el presidente de los valencianos ha pasado la raya que jamás se puede pasar en política, en sede parlamentaria ante una pregunta" del portavoz del principal partido de la oposición en la Comunitat valenciana, indicó Pajín durante un acto de partido celebrado en la localidad madrileña de Alcorcón junto al secretario general del PSM, Tomás Gómez, y el alcalde del municipio, Enrique Cascallana.

En su opinión, Camps había perdido ya "la razón y las razones" para seguir como presidente de la Generalitat valenciana pero con estas declaraciones ha demostrado además haber "perdido el juicio".

En este sentido, recordó que en política "no vale todo" y es necesario "estar a la altura de la gente", y más en un momento como el actual. ""La política no es otra cosa que servir a los ciudadanos y no servirse de los ciudadanos o a uno mismo", subrayó.

Por ello, la 'número tres' del PSOE instó al jefe del Ejecutivo valenciano a rectificar sus palabras. "De no hacerlo, los valencianos no se merecerán tener un presidente que es un peligro para la convivencia de los ciudadanos", subrayó.

Camps ya pidió "disculpas" esta tarde si había herido la sensibilidad de alguien con sus palabras. "Me gustaría pedir disculpas si he herido la sensibilidad de alguien --que entiendo que pueda ser así, apostilló-- por la frase que esta mañana, en el calor del debate parlamentario, pueda haber dicho", señaló en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la gala 'Valencianos en la Onda'.

No obstante, el presidente valenciano instó al mismo tiempo a "los socialistas, los de la Comunitat Valenciana y los de España" a "pedir perdón públicamente por la cantidad de insultos y de infamias que me han proferido a mi persona y al PP durante estos meses", a fin de que "a partir de ahora, comenzásemos una época y una etapa completamente diferente", dijo.